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Вечерен виц: Дете гледа умислено

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Вечерен виц: Дете гледа умислено
Снимка: iStock/Guliver

Дете гледа умислено, майка му го пита.

- Какво има, защо си умислен?

Детето:

- Утре имам изпит и мисля как да го взема!!!

Майката:

- А защо не седнеш да учиш?

Детето:

- Положението е сериозно, не е момента за шеги!!!

 

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