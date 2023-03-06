Вечерен виц: Дете гледа умислено

Дете гледа умислено, майка му го пита.

- Какво има, защо си умислен?

Детето:

- Утре имам изпит и мисля как да го взема!!!

Майката:

- А защо не седнеш да учиш?

Детето:

- Положението е сериозно, не е момента за шеги!!!

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