Вечерен виц: Дете гледа умислено
- Какво има, защо си умислен?
Детето:
- Утре имам изпит и мисля как да го взема!!!
Майката:
- А защо не седнеш да учиш?
Детето:
- Положението е сериозно, не е момента за шеги!!!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове