Вечерен виц: Днес в училище
- Браво, Иванчо, а утре какво ще учите в училище?
- Кое училище?
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове