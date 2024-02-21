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Вечерен виц: Днес в училище

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Вечерен виц: Днес в училище
Снимка: iStock

- Мамо, днес в училище учихме как се правят експлозиви.

- Браво, Иванчо, а утре какво ще учите в училище?

- Кое училище?

 

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