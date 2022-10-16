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Вечерен виц: Докторе, дойдох да ми извадиш болния зъб

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Вечерен виц: Докторе, дойдох да ми извадиш болния зъб
Снимка: iStock

- Докторе, дойдох да ми извадиш болния зъб!

- Седни! Виж сега, от това може малко да те заболи...

- Е, нали ще сложиш упойка!

- Абе въпреки това може малко да те заболи...

- Аз съм мъжко момче! Ходил съм в казарма! Ще издържа!

- Абе аз съм длъжен да те предупредя, че може малко да те заболи! Сигурен ли си, че искаш да продължа?

- Давай смело!

- Е, добре тогава! Жена ти си има любовник!

 

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