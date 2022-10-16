Вечерен виц: Докторе, дойдох да ми извадиш болния зъб

Путин ни намеси във взрива на Кримския мост. Защо?

Защото е вярно, че сме участвали в подготовката

Защото камионът или товарът са минали през наша територия, а не че сме организатор

Защото е част от пропагандата му - взривът си го направиха те, че да градят имидж пред руснаците, на които мобилизацията и войната все по-малко се харесват

Руските спецслужби са се объркали, неумишлено