Вечерен виц: Докторе, дойдох да ми извадиш болния зъб
- Седни! Виж сега, от това може малко да те заболи...
- Е, нали ще сложиш упойка!
- Абе въпреки това може малко да те заболи...
- Аз съм мъжко момче! Ходил съм в казарма! Ще издържа!
- Абе аз съм длъжен да те предупредя, че може малко да те заболи! Сигурен ли си, че искаш да продължа?
- Давай смело!
- Е, добре тогава! Жена ти си има любовник!
Супер смешни вицове
Нови вицове, 2022 г.
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове