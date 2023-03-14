Вечерен виц: Един французин отишъл в Чукотка
- Брат, откъде взе тоя хубав костюм?
Оня отговорил гордо:
- Шиха ми го в Париж!
Чукчата го погледнал с недоумение:
- Къде е тоя Париж? Далече ли е от Чукотка?
Франсето се замислил:
- Ами на около десет хиляди километра!
Чукчата зацъкал с език:
- Виж ти! Такова затънтено място, пък такива хубави костюми шият!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове