Виц за добро утро: Ранно утро във варненско кафене
- Ино къфенци!
- Нес ли?
- А нье ве, утре... Ноу ясну, чи 'нес!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове