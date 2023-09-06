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Виц за добро утро: Ранно утро във варненско кафене

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Виц за добро утро: Ранно утро във варненско кафене
Снимка: iStock

Ранно утро във варненско кафене:

- Ино къфенци!

- Нес ли?

- А нье ве, утре... Ноу ясну, чи 'нес!

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