Виц за добро утро: Ранно утро във варненско кафене

Правилен ли е трансферът на Десподов в ПАОК?

Да, беше му време за трансфер в чужбина

По-скоро да, но трябваше да отиде в друг клуб

По-скоро не, в ПАОК кариерата му ще тръгне назад

Не, трябваше да остане в Лудогорец