Фестивал на документалното кино "Imprint" превръща Видин в сцена на истински истории и силни срещи

От 27 до 29 март Видин ще бъде домакин на първото издание на Фестивал на документалното кино "Imprint" – събитие, което събира на едно място съвременно европейско и световно документално кино, автори и публика в търсене на смислен диалог. В рамките на три дни зрителите ще имат възможност да се потопят в селекция от филми от различни държави, които изследват теми като личната идентичност, социалните промени, човешките взаимоотношения и границите на съвременния свят.

Програмата включва заглавия от Испания, Италия, Великобритания, Ирландия, България, Швейцария, Румъния, Украйна, САЩ, Славения, Полша, Норвегия, Косово, Обединени арабски емирства, като поставя акцент върху разнообразието от гледни точки и силата на документалния разказ.

Прожекциите ще се проведат в Културен център "Жул Паскин", като входът за всички събития е свободен – жест към местната общност и стремеж за по-широк достъп до качествено кино.

Програма и съпътстващи събития

Освен филмовата програма, фестивалът предлага и богата съпътстваща програма, насочена към срещи и професионален обмен. Публиката ще има възможност да се срещне с режисьори и екипи на филми, да участва в дискусии за ролята на документалното кино днес и неговото място в обществения живот, както и да чуе експертни гледни точки от утвърдени професионалисти в индустрията.

Сред акцентите са публични дискусии за съвременните тенденции в документалното кино и значението на фестивалите като културни платформи, както и специален практически разговор, посветен на пътя от идея до международно признание в киното. Срещите с авторите след прожекциите ще дадат възможност за непосредствен диалог и по-дълбоко разбиране на представените истории.

Фестивалът ще бъде открит с пресконференция, а финалът ще постави акцент върху отличаването на най-въздействащите филми и творчески постижения с Награди на журито в категории Short Doc и TV Doc; Награда на публиката и Награда на Община Видин.

Фестивалът на документалното кино "Imprint" е не просто прожекционна платформа, а пространство за срещи, идеи и разговори, които оставят следа – както в публиката, така и в културния живот на старопрестолен Видин.