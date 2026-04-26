Започва отчуждаването на имоти за жп линията Видин - София

Започва отчуждаване на имоти за модернизацията на жп линията Видин - София, съобщиха от Областния информационен център - Видин.

Проектът за бърза и модерна железопътна връзка между Видин и столицата прави важна стъпка напред, категорични са местните власти.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви началото на процедура по отчуждаване на частни имоти в община Димово. Това е необходимо, за да се осигури трасето за изграждане на участъка Видин – Медковец и на новата гара Воднянци.

Още: Два дни негодна за пиене вода във Видин и Видинско

Процедурата обхваща имоти в землищата на село Воднянци и село Извор.

Защо е важно

Жп линията Видин – София е обект с национално значение. Модернизацията ще позволи по-висока скорост, по-голяма безопасност и по-добра свързаност на нашия регион с останалата част от Европа. Средствата за обезщетения са осигурени по линия на Механизма за свързване на Европа (MCE) и са за сметка на НК „Железопътна инфраструктура“. Подробният списък на имотите е описан в Решение № 299 на Министерския съвет от 17 април 2026 г.

Какво включва проектът

Още: Университет във Видин? Министър Игнатов с план за възраждането на региона

Проектът предвижда пълна модернизация на около 45 км железопътна линия. Основните дейности включват:

Технически параметри: Изграждане на единична, електрифицирана жп линия, отговаряща на европейските стандарти за оперативна съвместимост. Скоростта по трасето ще бъде до 160 км/ч за пътнически влакове и до 120 км/ч за товарни.

Нова инфраструктура: Изграждане на надлези, подлези, водостоци, 5 нови жп моста и 1 нов тунел.

Нови гари: Предвижда се изграждането на три нови гари – Дъбова махала, Воднянци и Срацимир.

Оптимизация: Чрез новото трасе разстоянието между Медковец и Срацимир ще бъде съкратено с около 14 км в сравнение със сегашното.

Финансиране на „Дейност 6“ обхваща оценката и отчуждаването на частни имоти (както в землищата на селата Воднянци и Извор), изплащане на обезщетения на собствениците и регулиране на правния статут на земята, за да започне самото строителство.

Участъкът е част от основната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T).