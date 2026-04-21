Два дни негодна за пиене вода във Видин и Видинско

21 април 2026, 12:54 часа 187 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Поради извършване на пролетна дезинфекция водата няма да бъде годна за пиене във Видин и в 21 села от областта, съобщиха на сайта си от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, цитирани от БТА.

Ограничението ще бъде в сила от 9:00 ч. на 25 април (събота) до 17:00 ч. на 26 април (неделя).

Засегнати са жителите на Видин и селата Новоселци, Слана бара, Акациево, Рупци, Кошава, Гомотарци, Сланотрън, Кутово, Антимово, Покрайна, Иново, Капитановци, Градец, Динковица, Плакудер, Майор Узуново, Гъмзово, Калина, Тияновци, Винарово и Неговановци.

От дружеството препоръчват водата да не се използва за питейни нужди в посочения период.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Видин вода питейна вода дезинфекция
