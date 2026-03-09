Спорт:

Фестивал на документалното кино събира във Видин филми от четири континента

Фестивал на документалното кино събира във Видин филми от четири континента

За първи път град Видин ще бъде домакин на международния Фестивал на документалното кино "Imprint", който ще се проведе в Културен център "Жул Паскин" от 27 до 29 март. Събитието ще събере на едно място силна селекция от съвременно документално кино от цял свят и ще даде възможност на публиката да се срещне с истории, които вълнуват обществото днес.

За първото издание на фестивала са подадени над 100 филма от 24 държави. Освен от Европа, заявки за участие са пристигнали и от държави извън континента, сред които САЩ, Канада, Мексико, Южна Африка, Обединени арабски емирства и Нова Зеландия. Сред авторите на кандидатствалите продукции има и носители на престижни международни отличия, включително наградата "Оскар", както и призове от водещи световни кинофоруми.

Филмите, които ще бъдат включени в официалната програма, ще бъдат определени от професионално жури след селекционен процес.

"Независимо, че фестивалът за документално кино Imprint се провежда за пръв път, филмовата програма ще е изключително силна и конкурсът – конкурентен. Ще видим продукции от цял свят, които отразяват актуални теми, вълнуващи целия свят, и същевременно – малки и нечути досега истински истории от различни земни кътчета, които заслужават да бъдат показани на хората. В района няма друго подобно събитие и за нас е изключителна чест да имаме възможността да представим такива стойностни световни продукции пред публиката на град Видин. Сигурни сме, и че филмите ще намерят своето място тук и ще припознаят града като красива и културна дестинация", коментира артистичният директор Рая Христова – журналист и филмов експерт, активен в областта на филмовата критика.

В рамките на фестивала ще бъдат връчени награди в категориите Short Docs и TV Docs, Награда на публиката и Награда на кмета на Община Видин. Входът за всички прожекции е свободен, което ще даде възможност на по-широка аудитория да се докосне до разнообразието и силата на съвременното документално кино.

Първото издание на Фестивал на документалното кино "Imprint" поставя амбициозна цел – да превърне Видин в нова културна точка на картата на международните документални фестивали и да срещне местната публика с вдъхновяващи и значими истории от цял свят. Официалната FB страница е: Фестивал на документалното кино "Imprint". Организатор е Община Видин.

