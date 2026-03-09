Фестивал на документалното кино събира във Видин филми от четири континента

За първи път град Видин ще бъде домакин на международния Фестивал на документалното кино "Imprint", който ще се проведе в Културен център "Жул Паскин" от 27 до 29 март. Събитието ще събере на едно място силна селекция от съвременно документално кино от цял свят и ще даде възможност на публиката да се срещне с истории, които вълнуват обществото днес.

За първото издание на фестивала са подадени над 100 филма от 24 държави. Освен от Европа, заявки за участие са пристигнали и от държави извън континента, сред които САЩ, Канада, Мексико, Южна Африка, Обединени арабски емирства и Нова Зеландия. Сред авторите на кандидатствалите продукции има и носители на престижни международни отличия, включително наградата "Оскар", както и призове от водещи световни кинофоруми.

Филмите, които ще бъдат включени в официалната програма, ще бъдат определени от професионално жури след селекционен процес.

Още: Пълен списък на филмите в Международния конкурс на София Филм Фест

"Независимо, че фестивалът за документално кино Imprint се провежда за пръв път, филмовата програма ще е изключително силна и конкурсът – конкурентен. Ще видим продукции от цял свят, които отразяват актуални теми, вълнуващи целия свят, и същевременно – малки и нечути досега истински истории от различни земни кътчета, които заслужават да бъдат показани на хората. В района няма друго подобно събитие и за нас е изключителна чест да имаме възможността да представим такива стойностни световни продукции пред публиката на град Видин. Сигурни сме, и че филмите ще намерят своето място тук и ще припознаят града като красива и културна дестинация", коментира артистичният директор Рая Христова – журналист и филмов експерт, активен в областта на филмовата критика.

В рамките на фестивала ще бъдат връчени награди в категориите Short Docs и TV Docs, Награда на публиката и Награда на кмета на Община Видин. Входът за всички прожекции е свободен, което ще даде възможност на по-широка аудитория да се докосне до разнообразието и силата на съвременното документално кино.

Първото издание на Фестивал на документалното кино "Imprint" поставя амбициозна цел – да превърне Видин в нова културна точка на картата на международните документални фестивали и да срещне местната публика с вдъхновяващи и значими истории от цял свят. Официалната FB страница е: Фестивал на документалното кино "Imprint". Организатор е Община Видин.

Още: Пълен списък на филмите в Международния конкурс на София Филм Фест