Учени идентифицираха изчезнал вид с "големи устни", непознат досега

Изчезнал вид коала с „големи, подвижни устни“ идентифицираха учени в Австралия след повторно изследване на фосили в музей в град Пърт, съобщава ДПА. Екип, ръководен от Кени Травуйон, куратор на отдела за бозайници в Музея на Западна Австралия, установи, че вкаменелости, за които дълго време се е смятало, че принадлежат към съвременния вид коала (Phascolarctos cinereus), всъщност са на отделен, досега неизвестен вид, наречен Phascolarctos sulcomaxilliaris.

Откритието е направено, след като учените преразглеждат фосилен череп от пещерата Мундайн в Маргарет Ривър, на около 300 километра южно от Пърт.

'Dimpled' koalas lived on Australia's west coast until eucalypt forests collapsed https://t.co/HoQ1zMvqWT — Ben John (@benjohn65) May 5, 2026

„Фосилът има характеристики, които не виждаме при съвременните коали, което ни подтикна към по-нататъшно проучване“, каза Травуйон.

Още: Археолози в Испания откриха рядък череп на динозавър на 150 милиона години: Какво ги изуми

Изследователите анализират десетки кости от фосилни екземпляри в колекцията на музея, като сравняват черепи, зъби и посткраниални кости със скелети на съвременни коали от източното крайбрежие на Австралия. Те установяват, че има ясни разлики между останките на западните екземпляри и тези, открити в югоизточната част на страната.

„Дълбоките бразди в скуловата кост са приютили голям лицев мускул, което предполага, че животното може да е имало необичайно големи, подвижни устни, вероятно за манипулиране на листата на евкалипта или може би за разширяване на ноздрите, за да подобри обонянието си и да открива храна от по-големи разстояния“, каза Травуйон.

Още: Азиатските лъвове на ръба на изчезването: Как Индия спаси големите хищници?

„Скелетът на този вид вероятно е бил по-малко гъвкав от този на съвременните коали и може би е прекарвал по-малко време в придвижване между дърветата“, поясни той.

Според откритията Phascolarctos sulcomaxilliaris е изчезнал преди около 28 000 години. „Този период съвпада с голямо климатично събитие от късния плейстоцен, по време на което евкалиптовите гори са се свили до около 5% от сегашната си площ“, уточни Травуйон.

Източник: БТА