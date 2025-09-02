"Легенда за трите сестри" на Ансамбъл "Дунав" предизвика фурор сред ценителите на фолклора

Премиерният спектакъл "Легенда за трите сестри" превърна площад "Бдинци" във вихрушка от емоции, аплодисменти и магия. Пред възторжените погледи на многобройната публика най-новата продукция на Ансамбъл за народни песни и танци "Дунав" - град Видин, създаде незабравима атмосфера за ценителите на фолклора. "Легенда за трите сестри" не беше просто концерт — беше митичен разказ, приказка, епопея, излив от фолклорно изкуство, което завладя сърцата на присъстващите.

Снимка: Event Masters

Музикално-танцовото пътешествие, вдъхновено от мистиката и красотата на българските фолклорни предания, се пресъздаде от над 40 изпълнители на сцената, а екипът зад него надхвърляше 80 души. Съвременният творчески поглед обедини в единна идея силата на музиката и танца, които преодоляват границите, свързани с територии, исторически времена и епохи. Своето уважение и възхищение публиката изрази с дълго нестихващи аплодисменти и ставане на крака.

За спектакъла "Легенда за трите сестри"

Идеята на спектакъла е свободна интерпретация на една от най-популярните за района легенди – историята за трите сестри Вида, Кула, Гъмза и техните славни сватби. Спектакълът пресъздава сватбената празничност от Северозападна България – Видинско (като основен регион), Западна Стара планина и Западни покрайнини (като съседни региони). Структурата е изградена от три части – три музикално-танцови картини. Първите две интерпретират моменти от сватбения обредно-празничен цикъл, пресъздавайки символично сватбите на двете сестри – Кула и Гъмза. Третата картина интерпретира идеята за жертвоприношението – вграждане на Вида (третата дъщеря) в строежа на твърдина (крепостта "Баба Вида"), с цел постигане на здравина, устойчивост и благоденствие.

Снимка: Event Masters

Директор на продукцията е Юлияна Димитрова, музиката е на Петьо Кръстев, Дилян Митов и Димитър Славов, сценарист е Петьо Кръстев, сценограф - Мартина Иванова, хореографи - Георги Гаров и Димитър Карчев, текстовете са на Симона Панова, режисьор на спектакъла "Легенда за трите сестри" е Георги Гаров. За реализацията на спектакъла по проекта беше създаден и документален филм.

Събитието се реализира по проект "Легендата за трите сестри – фолклор и традиции от северозапада", финансиран по програма на Министерство на културата "Нематериално културно наследство" (професионални ансамбли и носители на нематериалното културно наследство) за 2024 г., от Общински културен институт "Дунав", звено АНПТ "Дунав" при Община Видин.