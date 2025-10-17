Бащата на Сияна: Няма да се извинявам на Карапетков, каня го на детектор на лъжата

Бащата на трагично загиналата в катастрофа Сияна - Николай Попов, направи първи коментар за интервюто на вещото лице делото за смъртта на детето му. "Няма да се извинявам на Карапетков. Ще му подаря статуетка „Оскар“ за театъра, който разигра днес. И ще изнеса още много факти за тази схема – подкрепени с документи и свидетели", пише Попов в своя профил във Фейсбук. Той уточни, че ще даде интервю в ефира на bTV пред Светослав Иванов в неделя.

Припомняме, че по-рано днес експертът Станимир Карапетков се обърна към бащата на загиналото удара с тир дете от телевизионния ефир заради упреци, отправени от Попов към експертизата и поиска отвод по делото. "Искам да помоля нещо Николай Попов- да чуе всичко, което говоря и в името на Сияна, да ми се извини", заяви Карапетков.

Ето какво написа Николай Попов на профила си във Facebook:

Какво каза проф. Карапетков днес по БТВ:

-Среща се с адвокати, които са страни по дела, в които е експерт.

-Съдии му се обаждат, за да им дава съвети как да пишат решения, защото са некомпетентни.

-Толкова голям експерт е, че ако поиска, може да нагласи всяка експертиза в чиято полза иска, но не го прави, понеже е „непробиваем“.

-Няма по-голям експерт в България и само защото е професор, всички трябва да му вярват.

-Един човек е експерт по всички значими дела за ПТП – недопустимо.

-Напълно безконтролен е.

-Измервал е спирачното сцепление с празния камион, а всъщност е мерил работата на спирачките му.

Какво не каза:

-Колко близък е с Явор Нотев и дали участва в сдружение с него?

-Дали не са колеги в един университет?

-Колко пъти е бил в телевизиите с Явор Нотев?-

-Колко пъти са се чували по телефона през последните месеци?

Обезщетенията за убити и ранени по пътищата годишно възлизат на над 150 000 000 лв. Част от тези пари се разпределят между адвокати, експерти, съдии, прокурори и полицаи. Разбирате ли какви огромни интереси са това и къде бръкнах?

Няма да се извинявам на Карапетков. Ще му подаря статуетка “Оскар” за театъра, който разигра днес. И ще изнеса още много факти за тази схема. Подкрепени с документи и свидетели.

Каня Карапетков на детектор на лъжата, където ще застана и аз. Да видим кой казва истината и кой лъже?!