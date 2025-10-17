Най-важните новини за деня: 17 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 октомври 2025 г.

"НЕ Е ВРЕМЕ ЗА ИЗБОРИ": ЖЕЛЯЗКОВ И БОРИСОВ ОБЯВИХА СЛЕДВАЩИТЕ ХОДОВЕ НА ГЕРБ С ПЕЕВСКИ

"Не е време за избори, те няма да решат нищо - те няма да помогнат за изграждането на стабилен социален мир. В българския парламент няма нито спокойствие, нито здрав разум. Необходимо е обществото да се успокои, ако е възможно, а изборите не са гаранция за това." Това каза премиерът Росен Желязков след края на заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, която събра областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове.

БОРИСОВ ПРЕДЛОЖИ ПЕЕВСКИ ОФИЦИАЛНО ДА ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЛАСТТА, НО "САМО АКО ИТН И БСП СА СЪГЛАСНИ" (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди за водени разговори за включване на "ДПС-Ново начало" като официална част от коалиционното правителство. Предстоят срещи между премиера Росен Желязков и представителите на ИТН и БСП, с които заедно да решат дали и де юре да приемат подкрепата на Делян Пеевски. За самия него Борисов не спести похвали.

"БОРИСОВ Е ОБИДЕНО ДЕТЕ, А ГЕРБ - МУХЛЯСАЛА ОРГАНИЗАЦИЯ": КАЛОЯН МЕТОДИЕВ ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ И КАПАНА ПРЕД РАДЕВ (ВИДЕО)

"Всичко е в ръцете на обиденото дете от изборите в Пазарджик - Бойко Борисов. Гледаме един театър. Това е една мъка, едно вредно и ненужно шоу за България." С тези думи политологът Калоян Методиев коментира пред Студио Actualno кризата в управлението и тридневния институционален блокаж в парламента. Според него политическата сцена днес прилича повече на "стендъп комедия", отколкото на държавно управление.

СЛУХОВЕТЕ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИТЕЛСТВОТО "ЖЕЛЯЗКОВ": КОЙ ЩЕ БЪДЕ СМЕНЕН?

След като във вторник, 14 октомври, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се ядоса, защото му е светнала "червена лампа" заради частичните избори в Пазарджик - т.е., че партията-мандатоносител трупала само негативи от това управление - и призова за споделена отговорност и преформатиране на кабинета, до петък, 17 октомври, повечето политически сили в управлението заявиха, че няма да има избори, че не искат такива и че не са добре за държавата. Въпросът за преформатиране на кабинета обаче стои на дневен ред и в момента управляващите не отричат, че говорят помежду си по темата. Спекулациите в публичното пространство, а и в кулоарите на парламента, не закъсняха.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ БОЙКОТА, ПАРЛАМЕНТЪТ БЛОКИРАН ТРЕТИ ДЕН

Трети пореден ден Народното събрание не успя да започне работа заради липса на кворум. В днешното заседание се регистрираха едва 53-ма депутати при нужни 121, което автоматично доведе до отлагане на пленарната сесия.

КАК СЕ ПРАВЯТ ИЗБОРИ У НАС И ЗАЩО СВЕТЪТ НЕ НИ РАЗБИРА: ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА-РОБИНСЪН С ОТГОВОРИТЕ (ВИДЕО)

За мен остава съмнението за купуването на гласове. Купуването на гласове е сериозен проблем у нас, но този проблем може да бъде профилактиран. Това заяви в предаването "Студио Actualno" изборният експерт Ивилина Алексиева-Робинсън, коментирайки скандалите около местния вот в Пазарджик.

КМЕТИЦАТА НА ГАБРОВО ТАНЯ ХРИСТОВА НЕ ПРИЗНАВА БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН И РЕШЕНИЕТО НА СЪДА: ЕТО ЗАЩО (ВИДЕО)

Сигнал за сериозен институционален тормоз и поредица произволни, нерегламентирани проверки от Община Габрово срещу частен имот, получи Actualno.com.

НЯМА ДА НИ СЕ СЛУЧИ СЪЩОТО КАТО В "ЕЛЕНИТЕ", НО РИСКОВЕТЕ В СОФИЯ СА ДВА: ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ С ПРИТЕСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

"Точно това, което се случи на "Елените", не мисля, че същото би се повторило в София, но се залагат малки и големи рискове за нещо такова, което би могло да се случи при много обилни валежи. Няма такъв случай точно като в "Елените" с бетонирани реки в София". Това заяви главният архитект на София арх. Богдана Панайотова пред bTV. Още: Реката под курорта "Елените" го коригира: Историята, която никой не искаше да чуе (СНИМКИ)

ГНЯВ И ОТЧАЯНИЕ: СДРУЖЕНИЕ "АНГЕЛИ НА ПЪТЯ" ИЗБУХНА СРЕЩУ СЪДА ЗАРАДИ УБИТИЯ НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА ФИЛИП АРСОВ

Изключително гневно обобщение, предизвикано от поредното заседание по делото за смъртта на тийнейджъра Филип Арсов, който загина на пешеходна пътека в центъра на София преди 2 години, изпрати сдружение "Ангели на пътя" до реално всички медии в България. Причината за гнева – качеството на българското правосъдие, както и как медиите отразяват случая, дали изобщо му обръщат подобаващо внимание, като според сдружението отговорът е "не".

ВОЙНАТА НА ЕДИН УЧЕНИК С TIKTOK: ЗАЩО ИЗТРИХ ПРОФИЛА СИ, ПРЕДИ ДЪРЖАВАТА ДА ГО ЗАБРАНИ

Докато политици и експерти дебатират за законодателна забрана на социалните мрежи за деца, един 18-годишен ученик вече е взел своето решение. Историята на Богомил Грозданов е огледало на проблема, който държавата се опитва да реши със закон – тихата, но всепоглъщаща зависимост към безкрайния поток от кратки видеа, която краде време, концентрация и дори емоции.

НЕОЧАКВАНАТА СТОЛИЦА НА ОНЛАЙН ИЗМАМИТЕ: IT ПАРКОВЕ СЕ ОКАЗВАТ ЗАТВОРИ, А "СЛУЖИТЕЛИТЕ" - ЖЕРТВИ НА ТРАФИК (ВИДЕО)

Затвори, маскирани като IT паркове, където хората са принуждавани да творят онлайн измами - това не е поредният холивудски сюжет, а реалност. Огромните комплекси са в Югоизточна Азия. По границата между Мианмар и Тайланд са се появили цели градове на измамите - строго охранявани хъбове с банки, болници и вили. Зад стените им десетки хиляди хора са държани в плен и принуждавани да действат като престъпници във виртуалното пространство.

МИЦКОСКИ ОБЕЩА: ДОКАТО Е ПРЕМИЕР, НЯМА ДА ВПИШЕ БЪЛГАРИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА

Никой няма право да очаква, че това правителство безусловно ще направи промени в конституцията на страната. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски в интервю по Канал 5. По думите на Мицкоски разговорът му с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която беше на посещение в Скопие в рамките на балканската си обиколка, е бил приятелски, а темите, по които са разговаряли са били много.

ТРЪМП ПРЕД ЗЕЛЕНСКИ: НАДЯВАМ СЕ ВОЙНАТА ДА ПРИКЛЮЧИ ПРЕДИ ДА СЕ НАЛОЖИ ДА ДАВАМЕ "ТОМАХОУК" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп посрещна топло украинския си колега Володимир Зеленски в Белия дом. Това е третото посещение на Зеленски във Вашингтон, откакто Тръмп пое властта през януари. „Това е силен човек, преживял толкова много и се справя чудесно. Вчера говорих с Путин, Зеленски наистина постигна много, а и ние с него. Мисля, че вървим напред, днес ще говорим за разговора ми с Путин, мисля, че нещата се развиват добре. Започнахме в Аляска, постигнахме много след Байдън, за да стигнем дотук. Искам скоро нещата да приключат, толкова много хора загинаха в тази война“, заяви при откриването на пресконференцията американският президент. Той поздрави Зеленски, като му направи комплимент за сакото, с което е облечен.

"БИ ЛИ ЖЕЛАЛ ДА ДАМ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ РАКЕТИ "ТОМАХОУК" НА ПРОТИВНИКА ТИ": ТРЪМП РАЗКРИ КАКВО Е ГОВОРИЛ С ПУТИН? (ВИДЕО)

"Всъщност го попитах: Би ли имал нещо против, ако дам няколко хиляди ракети "Томахоук" на твоя противник? Казах му го просто така и той не хареса идеята". Това обяви пред журналисти Доналд Тръмп след телефонния си разговор с Владимир Путин. По-рано двамата проведоха двучасов диалог по телефона.

СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА: ПУТИН РАЗРЕШИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЕЗЕРВИСТИ В ЧУЖБИНА, ДОРИ В МИРНО ВРЕМЕ

Русия одобри законопроект, позволяващ граждани от мобилизационния резерв да бъдат призовавани и изпращани на бойни мисии извън руска територия, дори в мирно време. Така резервисти ще могат да бъдат включвани в т.нар. контратерористични операции на руската армия в чужбина - такава се води и "специалната военна операция", т.е. войната в Украйна. Съобщението, че правителствена комисия е одобрила законопроекта се появи на сайта на контролираната ог Кремъл ТАСС, която цитира материали от заседанието на комисията.

УКРАЙНА ИСКА ДА ПРЕМИНЕ В ПО-МОЩНА ОФАНЗИВА, РУСИЯ С ЯСЕН ПЛАН КАК ДА Я ПОТОПИ В ЗИМЕН МРАК (ОБЗОР - ВИДЕО)

Новата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин определено е голямата тема във връзка с войната в Украйна през последните часове. Американският президент обяви, че ще разговаря на живо с руския диктатор в унгарската столица Будапеща, вероятно в рамките на две седмици от 16 октомври нататък. Двамата вече проведоха среща на върха в Аляска на 15 август, а сега домакин е държава, която - под ръководството на премиера Виктор Орбан - е близка до Кремъл и която вече официално обяви оттеглянето си от юрисдикцията на Международния наказателен съд. Владимир Путин е издирван от съда в Хага за незаконно отвличане на украински деца.

С КРЕАТИВНОСТ И УМНА СТРАТЕГИЯ ЗЕЛЕНСКИ ПЕЧЕЛИ БЛАГОВОЛЕНИЕТО НА ТРЪМП: "ТОМАХОУК" СРЕЩУ УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ?

Американският президент Доналд Тръмп в последно време коренно промени позицията си спрямо Украйна и президента Володимир Зеленски. С поредица от ходове, зад които прозира умна и премерена стратегия, Зеленски успя сякаш да намери общ език с Тръмп и по всичко изглежда, че си спечели неговото благоволение или поне е много близо до това, предвид непредвидимата и хаотична същност на американския му колега. Това е изводът на издания като Time и Bloomberg преди срещата днес на двамата лидери във Вашингтон.

СТЕНАТА ОТ ДРОНОВЕ НА ЕС ВЛЕЗЕ В БЛАТОТО: СПОРОВЕ И ОРЪЖИЯ (ВИДЕО)

Стена от дронове ще защитава Европейския съюз от руската агресия (по-точно от режима на руския диктатор Владимир Путин) – но реализацията на проекта попадна в застой, както и в много други случаи, касаещи паневропейски инициативи. Заключението е на агенция Reuters.