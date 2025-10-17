Войната в Украйна:

17 октомври 2025, 23:31 часа 595 прочитания 0 коментара
Пийт Хегсет прикова очите на Зеленски и украинската делегация с вратовръзка в цветовете на руския флаг (СНИМКА)

Днешната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски в Белия дом приключи, но коментарите набират скорост. Едно от обсъжданите неща е вратовръзката, с която се появи на срещата министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, който дефилира пред очите на Зеленски и цялата украинска делегация с аксесоар в цветовете на руското знаме.

Коментатори се питат какво искаше да каже с това Хегсет, седейки от лявата страна на Тръмп - дали това бе някакъв намек или пък ставаше дума за патриотична проява, предвид факта, че американското знаме е в същите цветове.

Но интересното бе, че подбраната вратовръзка показваше трите цвята точно в същата последователност, в която те са на руския флаг - отгоре бяло, по средата синьо и най-долу червено.

Още: Тръмп пред Зеленски: Надявам се войната да приключи преди да се наложи да даваме "Томахоук" (ВИДЕО)

 

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп вратовръзка Пийт Хегсет Володимир Зеленски среща Тръмп Зеленски
