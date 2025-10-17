Тръмп пред Зеленски: Надявам се войната да приключи преди да се наложи да даваме "Томахоук" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп посрещна топло украинския си колега Володимир Зеленски в Белия дом. Това е третото посещение на Зеленски във Вашингтон, откакто Тръмп пое властта през януари. „Това е силен човек, преживял толкова много и се справя чудесно. Вчера говорих с Путин, Зеленски наистина постигна много, а и ние с него. Мисля, че вървим напред, днес ще говорим за разговора ми с Путин, мисля, че нещата се развиват добре. Започнахме в Аляска, постигнахме много след Байдън, за да стигнем дотук. Искам скоро нещата да приключат, толкова много хора загинаха в тази война“, заяви при откриването на пресконференцията американският президент. Той поздрави Зеленски, като му направи комплимент за сакото, с което е облечен.

От своя страна Зеленски поздрави Тръмп за постигнатия мир в Близкия изток. „Това може би ще помогне да приключим и войната с Русия. Путин не е готов за мир, но аз съм уверен, че с ваша помощ, ще успеем. На бойното поле руската армия буксува, няма успехи и търпи сериозни загуби. Трябва да ви благодаря за всички телефонни разговори“, заяви Зеленски.

За ракетите "Томахоук"

„При Байдън на Украйна не беше разрешено да нанася удари във вътрешността на Русия, сега ще говорим за това, защото нещата ескалират. Въпросът за евентуалното прехвърляне на ракети „Томахоук“ е важен и ние ще говорим за това. Евросъюзът плаща за тях, те имат много пари. Надяваме се, обаче, войната да приключи, преди да се наложи да изпращаме „Томахоук“, заяви Тръмп.

„Това е много високотехнологична война. В тази война не става въпрос само за „Томахоук“, ние произвеждаме хиляди дронове, но нямаме такива ракети. Ние можем да предоставим нашето производство и ноу-хау на САЩ“, каза от своя страна Зеленски.

За бъдещите преговори с Путин в Унгария

"Много харесвам Виктор Орбан, страната му е безопасна, той я ръководи прекрасно. Там няма проблеми като в други държави, мисля, че ще бъде прекрасен домакин и отиваме в Унгария. Вероятно това ще бъде двойна среща, със Зеленски ще поддържаме връзка. Има много лоши чувства между двамата – Зеленски и Путин, ситуацията е трудна. След войни 1000 или 500 години по-късно, това е трудно. Ръководителите, които не се харесват, така се отнасят, такъв е случаят и тук. Искам да се чувстват комфортно, затова ще говорим отделно", обясни той.

"И двамата са добри преговарящи, но не се харесват, трябва да се отървем от омразата. Важно е и мисля, че ще успеем. Както казаха и за Близкия изток, мирът трябва да е завинаги, там беше много сложно – 59 държави участваха, мнозина не вярваха, но успяхме", добави американският президент.

Още: С креативност и умна стратегия Зеленски печели благоволението на Тръмп: "Томахоук" срещу украински дронове?

Тръмп отново на няколко пъти повтори, че според него Путин иска мир. „Да видим първо какво ще стане, мисля, че Путин също иска войната да свърши. Вчера говорихме 2,5 часа, той иска да свърши войната и мисля, че трябва да го направим заедно“, каза той. „Хиляди умират всяка седмица – и руснаци, и украинци. Вчера имахме много успешен разговор с Путин. В Близкия изток също беше много сложно, но се справихме“, каза още Тръмп. Той обаче, не даде категоричен отговор дали ще се стигне до евентуална размяна на територии. „Не се знае за териториите, човек никога не знае“, лаконичен бе той.

„През живота си съм водил най-различни преговори. Путин може и да се опитва да спечели време, но мисля, че иска сделка. Той щеше да спечели войната за седмица, ако не бяхме дали противтанковите системи „Джавелин“. Много фактори влияят върху изхода на войната. Аз дадох тези Джавелини, те са унищожително оръжие“, каза още Тръмп.

Още: "Би ли желал да дам няколко хиляди ракети "Томахоук" на противника ти": Тръмп разкри какво е говорил с Путин? (ВИДЕО)

От своя страна Володимир Зеленски очерта евентуалните стъпки, които според него ще доведат до успех. „Първо, трява да седнем и да говорим. Второ, трябва прекратяване на огъня. Виждате и в Близкия изток е много трудно. Ние искаме мир, но Путин не го иска, ще говорим днес с президента Тръмп какво е необходимо, за да седне руският президент да преговаря. Важното е при тези ежедневни нападения от Русия да имаме сериозни гаранции за сигурност, НАТО определено е най-добрата гаранция и ние сами трябва да решим къде да членуваме. Днес с президента Тръмп можем да постигнем много важно нещо, защото САЩ е най-силната държава“, обясни Зеленски. „Президентът Тръмп има огромната възможност да сложи край, той показа, че е изключително способен“, добави Зеленски.

За санкциите заради руския петрол

Тръмп взе отношение и относно евентуалните санкции срещу Индия и Унгария, ако продължат да купуват руски петрол. Той бе категоричен, че Ню Делхи вече се е отказал от Москва, но оправда Орбан с липсата му на излаз на море. „Индия купува руски петрол, но вече няма да го прави. Унгария, от друга страна, е притисната до стената, от години използва ресурси от Русия. Лидерът им е в трудно положение, защото няма пристанища, това е държава, която няма излаз на море. Но Индия вече няма да купува петрол от Русия“, каза той.

За митата

„Нещата с Китай вървят добре, ще се срещаме с тях, с Корея, мисля, че нещата също вървят напред. В продължение на години Китай се възползваше от нас, губехме стотици милиони, ние изградихме техните военни сили. Байдън позволи това, имаше най-различни изключения и отстъпки, но аз наложих сериозни мита, което означаваше милиарди. Изгубих изборите, защото бяха нечестни. С митата сега сме в изгодна позиция и печелим от всички. Ние сме в силна позиция. Наложихме 100-процентови мита, сега стават 157 на сто. Китай не е съгласен и мисля, че ще се разберем. Досега не получавахме нищо от тях и те забогатяха на гърба на САЩ. Беше ми ясно колко глупаво действа страната ни още преди да вляза в политиката, това вече не е така. Това означава трилиони долари, които трябва да текат към САЩ“, обясни Тръмп.

За Нобеловата награда за мир

„Разреших осем конфликта, това е деветият за мен. Путин бе изненадан, че успяхме да постигнем спиране на огъня в Близкия изток, той каза, че това е невероятно. Винаги ми казват, ако резрешите едикояси война, ще получите Нобелова награда. Мен това не ме интересува, за мен е важно да спася човешки животи. Това не са войни, които сме започнали, аз съм спасил десетки хиляди човешки животи. Вижте Индия и Пакистан – страни, които имат ядрени оръжия, или, например, Афганистан. Искам да спася милиони животи и мисля, че ще успея и в тази война“, уверен е Тръмп.

За разходите за отбрана на Испания

„Испания не е лоялна към НАТО – всички увеличиха дела от БВП, който отделят за отбрана – до 2, после до 5 на сто, но Испания отказва. Това е въпрос, който ще се разреши между Мадрид и НАТО“, категоричен бе той.

Още: Украйна иска да премине в по-мощна офанзива, Русия с ясен план как да я потопи в зимен мрак (ОБЗОР - ВИДЕО)