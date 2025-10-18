Войната в Украйна:

Заради срещата в Будапеща: ЕС отменя временно забраната на Путин да лети над Европа?

Заради срещата в Будапеща: ЕС отменя временно забраната на Путин да лети над Европа?

Страните членки може да отменят временно забраната за прелитане през въздушното си пространство на руския президент, ако потенциална негова среща в Будапеща означава стъпка напред към мир в Украйна. Това заяви говорител на Европейската комисия.

От Брюксел уточниха още, че Владимир Путин и външният министър Сергей Лавров имат замразени сметки в Евросъюза, но не и забрана за пътуване в Общността. Коментарите идват на фона на предположението за бъдеща среща Тръмп–Путин в Унгария. Днес стана ясно, че подобна среща вероятно ще се състои до две седмици, а Тръмп изрази възхищението си към Орбан.

"Много харесвам Виктор Орбан, страната му е безопасна, той я ръководи прекрасно. Там няма проблеми като в други държави, мисля, че ще бъде прекрасен домакин и отиваме в Унгария.  Вероятно това ще бъде двойна среща, със Зеленски ще поддържаме връзка. Има много лоши чувства между двамата – Зеленски и Путин, ситуацията е трудна. След войни 1000 или 500 години по-късно, това е трудно. Ръководителите, които не се харесват, така се отнасят, такъв е случаят и тук. Искам да се чувстват комфортно, затова ще говорим отделно", обясни той, като от думите му стана ясно, че за момента няма как да има среща между Путин и Тръмп.

Елин Димитров
