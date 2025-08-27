Фестивал "Синия Дунав" посреща Ансамбъл "Чинари" за първия им самостоятелен концерт във Видин

За шеста поредна година Видин посреща самодейци от всички краища на България и гости от чужбина за участие в Международния фолклорен фестивал "Синия Дунав". Той ще се проведе на 5, 6 и 7 септември в Крайдунавския парк на града. През годините събитието се превърна в една от традиционните и популярни културни прояви на страните по поречието на река Дунав.

Давайки поле за изява на голяма сцена на фолклорни изпълнители, групи и самодейни състави, занаятчии и производители на традиционни стоки, храни и напитки, фестивалът изпълнява мисията си - да съхранява, популяризира и развива българския фолклор, традиции, бит и родно производство.

Какво ни очаква на фестивала

За първи път Ансамбъл "Чинари" ще гостува във Видин като част от програмата на фестивал "Синия Дунав". На 7 септември завладяващите със своите умения и емоция танцьори ще представят авторски самостоятелен концерт-спектакъл, в който силата на българския фолклор оживява чрез впечатляващи хореографии, традиция и вдъхновение.

На 5 септември талантливата, винаги усмихната и обичана от всички поколения Нелина ще потопи публиката в магията на българската фолклорна песен.

За Деня на Съединението на обяд ще има празничен концерт на Ансамбъл за народни песни и танци "Дунав", както и изява на малките таланти от НЧ "Светъл ден 2009" и изложба на народни носии, а вечерта Родопската душа среща Дунава. Николай Славеев и Гайдарски състав "Войводите" ще ни пренесат в приказния свят на Родопа планина и нейната красота. Ще бъдат раздадени и над 500 знаменца трибагреници – като символ на нашата национална гордост.

Специален гост ще е уникалната с неподражаемия си дух и несравнимо чувство за хумор Баба Дешка, която ще направи детска работилничка за плетене на трибагреник и ще покаже с присъщия си колорит как се правят специални питки по Разложки.

МФФ "Синия Дунав" обединява в себе си разнообразна музикална програма от всички фолклорни области на България с изложба на народни носии, творчески работилници, хоротека, куклен театър, занаятчийски базар.

През трите фестивални дни на Лятната сцена пред Художествена галерия "Никола Петров" ще се изявят самодейни състави и изпълнители от различни краища на България, които ще покажат богатството на фолклора си чрез танц, песен или мелодия. Тази година общият брой на участниците надхвърля 2000 души.

На фестивал като у дома

"Радостни сме, че всяка година интересът към фестивала е много голям и вече ни припознават като "техния" фестивал – така ни казват някои от участниците, че при нас се чувстват толкова топло и радушно приети като у дома си. Освен традиционно участие от северозападния край в лицето на Видин, Враца, Монтана, Бяла Слатина, Берковица, Вършец, Белоградчик, Лом, Брусарци и много красиви селца в тези общини, които са изконните пазители на нашия фолклор и традиции, имаме представители и от Червен бряг, Костинброд, Силистра, Плевен, Шумен. Очакваме гости от Унгария, Румъния и Сърбия.", съобщават организаторите.

МФФ "Синия Дунав" ви кани на един традиционен, емоционален и вдъхновяващ тридневен фолклорен празник! Организатори са Община Видин и Event Masters. Входът е свободен.