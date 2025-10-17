Мощен взрив разтърси завод, произвеждащ части за руските ракети (ВИДЕО)

Мощна експлозия разтърси химическия завод Авангард в Стерлитамак, Русия. Съоръжението произвежда компоненти за руски военни ракетни системи. Съобщенията показват, че има множество жертви, въпреки че точният брой все още не е ясен. Спешните служби работят на място.

⚡️BREAKING: A powerful explosion rocked the Avangard chemical plant in Sterlitamak, Russia — the facility produces components for Russian military missile systems.



Reports indicate numerous fatalities, though the exact number remains unclear. Emergency services are working at… pic.twitter.com/E7WXJOJJe3 — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025

За момента не е ясна причината за взрива, неофициално се говори за "неспазване на правилата за безопасност". Според губернатора на Башкортостан Радий Хабиров 8 души са пострадали.

"Авангард", част от държавната корпорация "Ростех", произвежда оръжия и боеприпаси. Миналият август в завода стана експлозия, при която загинаха трима работници на подизпълнител.

Припомняме, че през последните месеци Украйна използва ракети и дронове изцяло за удари по военни съоръжения и предприятия от нефтопреработвателната промишленост на Русия.

Още: Украйна атакува Русия с дронове, пожар в ключов завод край Санкт Петербург (СНИМКИ и ВИДЕО)