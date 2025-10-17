Войната в Украйна:

Мощен взрив разтърси завод, произвеждащ части за руските ракети (ВИДЕО)

17 октомври 2025, 19:47 часа 551 прочитания 0 коментара
Мощна експлозия разтърси химическия завод Авангард в Стерлитамак, Русия. Съоръжението произвежда компоненти за руски военни ракетни системи. Съобщенията показват, че има множество жертви, въпреки че точният брой все още не е ясен. Спешните служби работят на място.

За момента не е ясна причината за взрива, неофициално се говори за "неспазване на правилата за безопасност". Според губернатора на Башкортостан Радий Хабиров 8 души са пострадали.

"Авангард", част от държавната корпорация "Ростех", произвежда оръжия и боеприпаси. Миналият август в завода стана експлозия, при която загинаха трима работници на подизпълнител.

Припомняме, че през последните месеци Украйна използва ракети и дронове изцяло за удари по военни съоръжения и предприятия от нефтопреработвателната промишленост на Русия. 

Елин Димитров
Елин Димитров
