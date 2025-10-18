"Достатъчно кръв бе пролята": Тръмп с първи коментар след срещата със Зеленски (ВИДЕО)

"Срещата с украинския президент Володимир Зеленски беше много интересна и сърдечна, но аз му казах, както настоятелно заявих и на президента Путин, че е време да се сложи край на избиването и да се сключи сделка". Това заяви американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл". Тръмп направи това изявление след срещата си със Зеленски в Белия дом.

⚡ The closed-door meeting between Zelenskyy and Trump has ended



Talks between the presidents of Ukraine and the United States in an expanded format have concluded in Washington.



Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is expected to hold a press briefing soon. pic.twitter.com/cMLj5OIAyv — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025

"Достатъчно кръв бе пролята (. . .) Те трябва да спрат, докъдето са стигнали. Нека и двете страни обявят победа, нека историята се произнесе. Стига толкова сражения, стига толкова смърт, стига толкова огромни и непосилни суми пари, които да се харчат. Това е една война, която никога нямаше да започне, ако аз бях президент. Хиляди хора загиват всяка седмица - стига толкова, вървете при семействата си в мир!", призова американският държавен глава.

