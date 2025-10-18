"Достатъчно кръв бе пролята": Тръмп с първи коментар след срещата със Зеленски (ВИДЕО)

"Срещата с украинския президент Володимир Зеленски беше много интересна и сърдечна, но аз му казах, както настоятелно заявих и на президента Путин, че е време да се сложи край на избиването и да се сключи сделка". Това заяви американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл". Тръмп направи това изявление след срещата си със Зеленски в Белия дом.
⚡ The closed-door meeting between Zelenskyy and Trump has ended— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025
Talks between the presidents of Ukraine and the United States in an expanded format have concluded in Washington.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is expected to hold a press briefing soon. pic.twitter.com/cMLj5OIAyv
"Достатъчно кръв бе пролята (. . .) Те трябва да спрат, докъдето са стигнали. Нека и двете страни обявят победа, нека историята се произнесе. Стига толкова сражения, стига толкова смърт, стига толкова огромни и непосилни суми пари, които да се харчат. Това е една война, която никога нямаше да започне, ако аз бях президент. Хиляди хора загиват всяка седмица - стига толкова, вървете при семействата си в мир!", призова американският държавен глава.
