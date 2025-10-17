Кметицата на Габрово Таня Христова не признава българския закон и решението на съда: Ето защо (ВИДЕО)

Сигнал за сериозен институционален тормоз и поредица произволни, нерегламентирани проверки от Община Габрово срещу частен имот, получи Actualno.com.

Казусът, за който и преди сме разказвали, касае най-старата кожарска фабрика в България, превърнала се през последните години в арена на конфликти между общинската власт и частните собственици. Кметът на гр. Габрово Таня Христова представлява както общинската власт, така и личния си интерес, чрез сграда намираща се в имота. Напрежението започва още през 2022 година и по всичко личи, че продължава с ескалиращи действия от страна на администрацията на общината.

(Сградата собственост на Таня Христова, нейният брат и нейната майка)

Конкретния имот се намира на ул. "Орловска", в Габрово и в него са разположени над 20 промишлени сгради. 98,68% от идеалната част на целия поземлен имот са собственост на фирма "Чинков Пропърти ЕАД". Тяхна собственост са и 98,68% от сградите. Другите 1,32% от сградите (не от идеалната част) принадлежат на фирма "Гилини ООД" и заедно двете фирми притежават 100% от сградите в имота.

Останалите 1,32% от идеалната част на имота са на името на Таня Христова, нейният брат Димитър Баджаров и майка ѝ, както и на друг собственик на име Стефан Георгиев. Съответните лица учредяват вещно право върху своята идеална част на името на фирма "Алу Бета", чийто едноличен собственик е братът на Христова - Димитър Баджаров. Също вещно право учредява и Стефан Георгиев за своята идеална част от големия имот, но за две фирми – "Стеди-Колор" и "Георгиев Авто".

Макар с минимален процент върху идеалната част на имота и без да имат собственост и владение върху нито една от сградите на фирма "Чинков Пропърти" ЕАД, преди няколко години фирма "Алу Бета" сключва договори за наем през три години за няколко от сградите намиращи се на адреса, до 2055 година. Сред наемателите на сградите присъства и името на бившия народен представител и координатор на ГЕРБ за Габрово Цветомир Михов и други лица, приближени до управата на ГЕРБ. Под наем се отдава всичко, не само идеалната част от имота, което е в абсолютен разрив със законовите практики и правото на собственост. Всичко това се случва и без общо събрание на собствениците на идеалните части и слага началото на разприте между двете страни.

Започва поредица от атаки и саботажи от стана на общината и фирма "Алу Бета" към собствениците на сградите.

В началото на 2023 година, в близост до бариерата на имота, служител на "Гилини ООД" е ударен от бус от представители на отсрещната страна, пред служители на МВР, които обаче не предприемат никакви действия по въпроса. След удара, въпросното МПС бяга от произшествието и след последваща жалба, се разминава единствено с минимална глоба.

Малко по-късно същата година, незнайно как, в Имотния регистър се появяват съмнителни данни за собствеността на портиерната в имота (сграда през която се контролира достъпа до целия имота).

Според удостоверението за данъчна оценка на имота към 29.05.2023, която важи до 30.06.2023 година, като собственици на портиерната са вписани кметицата на Габрово Таня Христова, брат ѝ Димитър Баджаров, майка ѝ Теменужка Баджарова и Стефан Георгиев, който е третият субект със собственост в целия имот с кожарската фабрика. Удостоверението е издадено от дирекция "Местни данъци и такси" на Община Габрово.

Сергей Гилин, един от директорите на "Чинков Пропърти" ЕАД, подава сигнал до Агенцията по геодезия и кадастър, за неверни данни в Кадастъра, които правят кметицата на Габрово, брат ѝ, майка ѝ и Георгиев собственици. Съгласно сигнала, "мирише" на измама – действителният собственик на портиерната, който трябва да е вписан в Кадастъра, е фирма "Лъв" АД. Това е фирмата, на която държавата де факто дава да стопанисва няколко сгради в имота след края на комунистическия режим в България – преди това кожарската фабрика е собственост на държавата. Сред стопанисваните сгради е и въпросната портиерна, като в сигнала на г-н Гилин са посочени и съответните нормативни актове, които го удостоверяват.

Тормозът продължава и по-късно през годината. На 15 август 2023 година, собственикът на фирма "Алу Бета" започва собственоръчно да премахва ограда, която не е негова собственост.

Видеозапис от охранителна камера показва как в периода от 10:26 до 10:39 сутринта Баджаров премахва ограда на поземления имот, която е монтирана на 11 август 2023 година и представлява възстановяване на стара ограда, а не поставяне на нова – това се казва и в жалбата до прокуратурата, където се прилага като доказателство скица на имота и идентификатора му според ККР (Кадастралната карта и кадастралните регистри): 14218.508.386.

Казусът обаче съвсем не приключва тук. "Чинков Пропърти" подава сигнал и завежда дело в Районен съд - Габрово, заради строителни действия извършени от Димитър Баджаров. Според дружеството, в общия поземлен имот е извършен строеж без съгласието на основния собственик, който притежава над 98% идеални части от ПИ и заедно с "Гилини" ООД изяло съседни сгради, като изграждането е довело до блокиране на достъпа до врата на техни сгради.

В сигнала се посочват нарушения и при изпълнението на проект, финансиран с близо 125 000 лева безвъзмездни средства от ЕС, по който фирма "Алу Бета" ЕООД с управител Димитър Баджаров е получила средства за подобряване на енергийната ефективност. По данни на "Чинков Пропърти", строежът по същество представлява разширение на производствен цех, при което новата конструкция излиза на места с над 42 сантиметра навътре в техния дял, върху която е изградена метална конструкция и са поставени външни топлоизолационни панели (виж снимките по-долу).

Това са само част от детайлите и ситуациите, възникнали през последните години.

Община Габрово започва да извършва системни проверки върху сградите на "Чинков Пропърти", съвместно с полицията.

Със заповед 394/28.02.2023 на общинските власти в Габрово, която Габровският административен съд отменя, се налага забрана за достъп на собственика "Чинков Пропърти" ЕАД до 5 сгради в имота и се нарежда да бъдат спрени токът и водата за тях.

Според общината, причината е да бъдат принудени собствениците от "Чинков Пропърти" ЕАД да премахнат нереален незаконен строеж, установен при проверка. Малко по-късно Върховният административен съд (ВАС) постановява окончателно, че незаконен строеж на посоченото място няма. За целта ВАС отменя друга заповед (662/07.04.2023 г.), издадена пак от кмета на Габрово.

Това обаче не спира общината и две години по-късно продължават да бъдат извършвани проверки по същия въпрос - „незаконно строителство“, което вече е било отхвърлено от ВАС. Екип на Actualno.com присъства на една от проверките, за да научи повече подробности по казуса.

Освен нелогичните проверки по казус, решен от висша съдебна инстанция, според Сергей Гилин, един от директорите на "Чинков Пропърти" ЕАД и собственик на фирма ПРИНЦ ООД, която е наемател на помещенията, община Габрово не уведомява надлежно всички владелци, собственици и наематели на сградата по член 194. от ЗУТ и на база това, той отказва достъп до имота.

Екипът ни поиска коментар от представител на ответната страна, но такъв ни беше отказан.

Още след решението на ВАС, Община Габрово е осъдена да плати 6000 лв. обезщетение на "Чинков Пропърти" ЕАД за незаконосъобразна заповед. Освен това, срещу Общината е заведено дело за пропуснати ползи за 360 000 лева. Малко след проверката с присъствието на Actualno.com, получихме обаждане, че представители на Община Габрово отново са извършили проверка в имота, този път, влизайки с полиция без разрешение и необходимите документи и правейки аудиовизуално съдържание върху терен, на който е изрично забранено снимането без предварително разрешение.

Случаят поставя сериозен въпрос за границите на институционалната власт, неприкосновеността на частната собственост и за това дали общинската администрация може да продължава действия по вече приключил със съдебно решение спор. Междувременно се очаква развоят на делото за пропуснати ползи на стойност 360 000 лева да даде по-ясен отговор дали общината ще понесе реални последици за своите действия или практиката с повторните проверки ще продължи.

Вижте повече във видеото, което заснехме.