Ще има ли ракети "Томахоук" за Украйна? Тръмп и Зеленски запазват мълчание (ВИДЕО)

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп са обсъдили въпроса с далекобойните оръжия, но са се разбрали да не правят публични изявления по темата. Това обяви украинският президент пред журналисти във Вашингтон.

"Решихме, че засега няма да говорим публично за далекобойните ракети, тъй като САЩ не желаят ескалация“, заяви пред журналисти Володимир Зеленски. По-рано Тръмп обяви, че въпросът ще бъде разгледан, но бе категоричен, че се надява да се стигне до мир преди да се наложи САЩ да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна.

Припомняме, че в телефонен разговор ден по-рано Тръмп и Путин се разбраха да се срещнат в Будапеща. Очаква се преговорите да се случат до две седмици, като американският президент обясни днес, че за момента няма как да има среща между Путин и Зеленски.

