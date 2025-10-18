ПСЖ се издъни в 6-голово шоу! Върхът в Лига 1 е под заплаха

Френският хегемон Пари Сен Жермен допусна грешна стъпка в двубой от осмия кръг на Лига 1. "Принцовете" завършиха 3:3 срещу Страсбург на „Парк де Пренс“. Столичани поведоха в резултата чрез Брадли Баркола, но след 49-ата минута изоставаха с две попадения. Гонсало Рамос от дузпа и Сени Маюлу обаче донесоха хикса на селекцията на Луис Енрике. ПСЖ остава временно начело със 17 точки, а съперникът Страсбург е с 16 пункта.

Баркола изведе френския шампион още в шестата минута. 23-годишният атакуващ състезател комбинира с Дезире Дуе и вкара майсторски за 1:0. Гостите бързо се съвзеха до средата на първото полувреме и изравниха чрез Хоакин Паникели. Малко по-късно Морейра осъществи пълен обрат.

В началото на втората част вкара и трети гол, отново чрез Паникели. Момчетата на Енрике все пак се съвзеха. В 58-ата минута Рамош реализира от дузпа. Четвърт час по-късно Пендерс спаси на два пъти вратата си в рамките на две минути. Канг-ин Лий и Рамош се разминаха с попадения. В 79-ата минута кореецът Лий асистира Сени Маюлу, който оформи крайното 3:3.