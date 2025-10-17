"Октомврийски дни на изкуствата" във Видин с Gipsy Kings, Любо Киров и още много събития

От 22 до 28 октомври Видин ще се превърне в сцена на култура, творчество и вдъхновение с провеждането на фестивал "Октомврийски дни на изкуствата". Едноседмичното събитие е посветено на духовния празник на града – Димитровден, и обединява богата програма, която съчетава музика, театър, визуални изкуства и литература.

За пръв път видинчани и гостите на града ще могат да чуят и видят на живо световноизвестните Gipsy Kings в лицето на един от техните създатели Пабло Рейес. Със своя неповторим стил кралете на фламенкото превръщат всеки свой концерт в празник на живота, ритъма и свободата. Реверанс към публиката във Видин ще е изпълнението им на китара, произведена в България специално за този концерт.

Любо Киров - един от най-обичаните и емоционални български изпълнители – също ще е гост на "Октомврийски дни на изкуствата". С неподражаемата си енергия и харизма той ще изпълни най-големите си хитове за публиката в старопрестолен Видин. И това ще се случи точно на рождения му ден и на празника на града – 26 октомври.

За почитателите на гения на класическата музика Лудвиг ван Бетовен фестивалът ще предложи концерт, посветен на 255 години от рождението на великия музикант, представен от Симфониета-Видин с диригент Станислав Почекански.

Уникални 3D mapping прожекции ще оживят фасадите на емблематичните сгради в града – ДТ "Владимир Трандафилов" и Стамбол капия, с впечатляващи светлинни проекции и картини.

Разнообразната програма на "Октомврийски дни на изкуствата" включва още театрални постановки, представени и режисирани от водещи български имена в театралното изкуство; куклени спектакли за деца; художествена изложба, посветена на 110 години от рождението на видинския художник Владимир Мански; литературни четения и срещи с актуални писателки, детски еко работилници и др.

"За видинчани Димитровден е не просто празник, а символ на принадлежност, памет и гордост – денят, в който градът сияе и ни обединява най-силно. Затова "Октомврийските дни на изкуствата", които са посветени на този ден, са нашият поклон пред тези, които съхраняват Видин жив и вдъхновен. Вярваме, че културата е най-силният мост между хората и поколенията!" споделят организаторите от Община Видин.

Входът за всички събития е свободен.