Войната в Украйна:

Прекрасно! България мачка в първия ден на Балканското по таекуондо

17 октомври 2025, 22:43 часа 454 прочитания 0 коментара
Прекрасно! България мачка в първия ден на Балканското по таекуондо

Отличен старт за България на започналото вчера в град Дупница Балканско първенство по олимпийско таекуондо. Общо 57 медала спечелиха родните представители в дисциплината спаринг за младежи и кадети, което отреди първото място в генералното класиране в двете категории.

При младежите българските таекуондисти завоюваха общо 7 златни, 6 сребърни и 9 бронзови отличия, а при кадетите - 11 златни, 9 сребърни и 15 бронзови медали. Балканското първенство беше официално открито днес в спортната зала в Дупница. Кметът на града Първан Дангов, зам.министърът на спорта Стоян Андонов, Н.П. Донг-бе Ким, посланик на Република Корея в България, Доктор Метин Сахин, президент на Балканския таекуондо съюз, Апостол Константин, генерален секретар на Балканския таекуондо съюз, Александър Минев, генерален секретар на БФТ и още много други спортни, политически и представители на бизнеса личности, бяха сред официалните гости на събитието.

🥋 Балканско първенство по таекуондо 2025 – Дупница 🇧🇬 Изключително представяне на нашите състезатели от ТК "Кондор 2000...

Posted by Кондор 2000 Condor 2000 on Friday, October 17, 2025

Участие в Балканското първенство взимат над 1200 състезатели от 13 балкански държави, а надпреварата ще продължи до 19 октомври. Освен Балканското първенство Дупница е домакин и на Балкан къп G1 - турнир, който носи точки за световната ранглиста. В него са заявени представители на над 25 държави.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

След Балканското първенство, следващото голямо събитие е Световното първенство по таекуондо за мъже и жени, което стартира на 23 октомври в Китай. Националният отбор на България вече е там и провежда своята подготовка заедно с националните отбори на Йордания, Саудитска Арабия, Тунис и Великобритания.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Таекуондо информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес