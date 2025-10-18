Украйна: Севернокорейци помагат на Русия при Суми (ВИДЕО)

Севернокорейски войници помагат на руските сили на фронта в Суми, съобщава Генералният щаб на Украйна. Според информацията, оператори на дронове от Северна Корея извършват разузнаване и коригират огъня по украинските позиции от територията на Курска област в Русия. От Генералния щаб приложиха и видео от прихванатия сигнал.
North Korean troops are helping Russian forces on the Sumy front, — Ukraine’s General Staff reports— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025
Drone operators from North Korea are conducting reconnaissance and adjusting fire on Ukrainian positions from inside Russia’s Kursk region.
Ukrainian forces intercepted one of… pic.twitter.com/AKCUKHabGy
Разкритията бяха направени, след като украинските сили прихванаха една от техните радиокомуникации с руските войски по време на ракетно-артилерийски удар. Според Генералния щаб, Москва се е обърнала към Пхенян за помощ след претърпени тежки загуби при неуспешна офанзива в региона на Суми.