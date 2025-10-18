Войната в Украйна:

Украйна: Севернокорейци помагат на Русия при Суми (ВИДЕО)

18 октомври 2025, 01:00 часа 437 прочитания 0 коментара
Украйна: Севернокорейци помагат на Русия при Суми (ВИДЕО)

Севернокорейски войници помагат на руските сили на фронта в Суми, съобщава Генералният щаб на Украйна. Според информацията, оператори на дронове от Северна Корея извършват разузнаване и коригират огъня по украинските позиции от територията на Курска област в Русия. От Генералния щаб приложиха и видео от прихванатия сигнал.

Разкритията бяха направени, след като украинските сили прихванаха една от техните радиокомуникации с руските войски по време на ракетно-артилерийски удар. Според Генералния щаб, Москва се е обърнала към Пхенян за помощ след претърпени тежки загуби при неуспешна офанзива в региона на Суми. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Северна Корея война Украйна Суми Курска област
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес