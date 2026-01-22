“Дипломатическата“ атака срещу българското посолство – нов урок!

1.

Нападението срещу българското посолство в Скопие и счупеното стъкло на входната врата не предизвикаха съответния интерес сред македонската общественост. Някак си стана “нормално“ членовете на българската общност в Северна Македония да бъдат тормозени и стигматизирани, а физическите нападения срещу тях да остават безнаказани. Това се превърна в специалитет на правителството на ВМРО-ДПМНЕ още от времето на Груевски, а насилието срещу възрастни хора по време на честването на Мара Бунева, в един не толкова отдавнашен, но все пак умишлено забравен момент. И не само това. Преди няколко дни президентът Гордана Силяновска Давкова, в предаването “Тема на деня“ по ТВ Сител, някъде около двадесетата минута, изрази една гениална, освобождаваща мисъл за цялото македонско/македонистично общество: ето, някой с българско самосъзнание се появи и каза, че този вандалски акт, това дело, не е извършено от етнически македонец“. Така, казва президентът, “всички онези твърдения, които поставят страната ни в определено положение, са надминати...“, или нещо подобно, цитирано от свободна памет.

По-запознатите знаят точно за кой човек с “българско самосъзнание“ говорим. Това е македонецът/македонският българин Петър Колев от Щип, основателят на партията ГДУ, която не успя да събере достатъчно гласове, за да влезе в македонския парламент. За още по-запознатите става ясно какво е имал предвид Петър Колев, когато е говорил за не-етнически македонец и накъде е отивала инсинуацията му за “ангажираност“, за която няма ясни съзнания. Той обаче е собственик на портала “Taralej.bg“ и там вероятно ще развие мислите си по-нататък, но ние оставаме с президента тук и някои неща трябва да бъдат обяснени.

Кои са тези неетнически македонци и откъде идва манията им да чупят входното стъкло на българското посолство, да нападат или дори да наранят някого?

Няма, няма ясно съзнание, че някоя от другите етнически не-македонски общности изпитва такава омраза към българското общество, към българската държава или към (не)малкия български народ в Северна Македония, че да предприема такива стъпки на радикално насилие с политически последици, като нападение срещу дипломатическа мисия. Просто казано, етническите общности на неетническите македонци, чрез процеса на образование и социално влияние, по принцип са македонистки проектирани. Това е наследство от минали времена, от югославизацията на страната с всички последици за нас, но и за тях. Най-голямата етническа общност тук е частта от албанския народ, но те нямат никакви специални причини, нито да се “разправят“ с македонските българи, камо ли да извършват нападения срещу дипломатическата мисия. Политическите представители на албанците в Македония напълно подкрепят пътя на страната към ЕС, осъзнавайки препятствията по този път и с мнения за преодоляване на проблемите. Да, има и такива, които реалистично възприемат ситуацията в страната и нейния напредък, като Арсим Зеколи, Ким Мехмети или Керим Лита, но гласовете им са “гласът на жадните в пустинята“. Покойните Арбен Джафери и Алаждин Демири имаха много ясни позиции по линията МКД-ЕС-БГ, но те вече не са сред нас. Но имаше и един македонски дипломат, Абдурахма Алити, който с безпрецедентна енергия подкрепяше сепаратистките вакханалии на членовете на ОМ в Пиринския край...нещо, което никой македонски или бивш югославски посланик не си е позволявал, дори в периода 1945-48 г., нито след това. Всички останали се привързват извинително към сегашния македонизъм в публичните си изяви, не искат да се занимават с проблема на македонските българи или с българския исторически наратив и приемственост тук. И са прави, никой не иска да се занимава с губещи...поне допреди няколко години бяха!

Турската етническа група в Македония, със завидния си брой, изобщо не иска да се намесва в македонско-българските отношения. Едва ли някой от тази етническа група би се появил като “герой“, който би атакувал посолството, чуждо на политическия им манталитет тук.

Същото може да се каже и за власите в страната, удобно разположени във всички институции и без нужда от политическа македонско-българска намеса... те са недосегаеми. Ромите, египтяните, бошняците и редица други етнически общности имат толкова много свои проблеми за решаване, че последното нещо, за което биха се сетили, е да помагат на етническите македонци в безсмислените им спорове с българите. Остават само сърбите, “вековните врагове“ на българите на македонска земя. Но времената на тъмните действия на сръбската армия и полиция на територията на Вардар отминаха. Сега те имат свой вицепремиер и министър за връзки с общностите. Иван Стоилкович е човекът, който върши цялата онази работа, с която Македония все още опипва пътя към ЕС, и живее в наложените илюзии за “балкански или сръбски свят“, за кървавото югославско единство и за това как сме били “освободени“ от сръбската армия през 1918 г., но и винаги след това. Това министерство не ни дава да си починем, нито да се отървем от Каймакчалан, Брегалница, Зебрняк и редица други тържества. Гарантирано, дори със Стиолкович и ДПМНЕ на власт, нито един сърбин няма да протегне ръка към българското посолство.

Въпросът е “кой“. Службите трябва да отговорят на този въпрос, а президентът, ако вече е влязла във вихъра от неясни обяснения, тогава ясно да обясни “защо“. Въпросът е дали това е организиран акт, или действие на „свободен стрелец“, но във всеки случай трябва да се търсят организаторите или подстрекателите на това (зло)деяние. Дали това е съзнателен акт, или е акт на някакъв “безотговорен“ човек? Дори и да е така, възникват нови дилеми, които изискват експертни отговори. Как някой безотговорен е атакувал българското посолство, а не руското или американското? Ако наистина става въпрос за някакъв “патриот“, защо не е атакувал френското посолство, което е създателят на ветото и “френското предложение“, а българското. Или, както мнозина мислят, това е въпрос на “историческа“ безнаказаност по отношение на България и съществуването на македонски българи.

Не беше толкова отдавна, когато партията „Десна“ на садиста и двоен убиец Люпчо Палевски-Палчо демонстрира пред българското посолство в Скопие и на затворената за движение улица активистите нарисуваха знамето на Вергина. На въпроса на един от обикновените минувачи защо рисуват символа на Вергина пред българското посолство, а не пред гръцкото, отговорът на един от активистите беше съвсем обичаен – тук, пред българите, никой няма да ни накаже.

Именно тази безнаказаност е злото на цялото ни общество.

Президентът трябва да обясни това!

