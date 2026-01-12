Любопитно:

12 януари 2026, 15:04 часа
Изолиран случай, щетите не са огромни: Муцунски за вандализма срещу посолството ни в Скопие

Северномакедонският външен министър Тимчо Муцунски заяви, че нападението срещу българското посолство в Скопие е изолиран случай, на който институциите са реагирали своевременно и професионално.

Ще осъдим всяко деяние в подобна форма. Според първоначалната информация става въпрос за изолиран инцидент, причинени са материални щети, които не са в огромен мащаб. Независимо от това, осъждаме инцидента с пълна сила“, каза Муцунски.

“Министерството на вътрешните работи дава максимума си за разследването. Трябва да поискате информация оттам. Институционално има бърза и ефикасна реакция“, допълни той.

Муцунски подчерта, че държавата не може да предотврати всяко отделно криминално събитие, но че отговорността на институциите е ясна и недвусмислена.

“Да, това е инцидент, който осъждаме, но не можем да контролираме всяко криминално събитие. Нашият отговор е незабавно да осъдим събитието, а институциите да хвърлят светлина върху случая“, добави министърът.

БГНЕС припомня, че на 11 януари прозорец на българското посолство в Скопие беше счупен при хулиганска проява, извършена от неизвестен извършител.

През последните години българите в Северна Македония са подложени на различни издевателства. Последният случай е от преди месец, когато беше нападнат журналистът с българско самосъзнание Владо Перев.

