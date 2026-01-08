Войната в Украйна:

"Доктрината Монро" определя агресивната външна политика на Тръмп: Какво включва?

Успехът увеличава апетита за още. Въодушевен от светкавичната операция на американските военни във Венецуела президентът Доналд Тръмп мисли за следващи акции, както заяви в неделя: "Колумбия също е много болна се управлява от един болен човек, който с удоволствие произвежда кокаин и го продава на Съединените щати. Той няма да го прави още дълго".

В отговор на репортерски въпорс - дали това означава още една военна акция, Тръмп казва: "Звучи добре". Вероятно и по отношение на Мексико ще трябва "да се предприеме нещо", макар че той ценял президентката на страната. Тъй като Мексико е под контрола на наркокартелите .

Стигна се и до Гренландия . Там е пълно с руски и китайски кораби - и има нужда от Гренландия дори и само заради националната сигурност, след като датчаните не могат да се справят с тази заплаха, заяви американският президент. "Знаехте ли, че напоследък Дания е повишила сигурността в Гренландия? Включили са още един шейна с кучешки впряг. Точно така е! Те смятат това за страхотно решение."

"Ще засилим и приложим доктрината Монро"

От Венецуела насам Тръмп и членовете на неговото правителство казват открито как смята да действа Америка в своята част от света. Външният министър Марко Рубио изтъкна: "Това е Западното полукълбо, ние живеем тук и няма да допуснем то да се превърне в оперативна база за противници, конкуренти и врагове на Съединените щати".

Това означава: САЩ вече не позволяват на другите суверенни държави в региона сами да решават с кои страни и с кои компании да поддържат отношения и да правят бизнес. Това е записано в новата стратегия за сигурност. На страница 15 може да се прочете следното: "След години на пренебрегване Съединените щати ще засилят и приложат доктрината Монро, за да възстановят американското господство в Западното полукълбо".

Доктрината е формулирана преди повече от 200 години от президента Джеймс Монро, припомня АРД. С нея той забрани всяка намеса на европейските сили в Латинска Америка. Като алюзия с името на Тръмп медиите вече пишат за доктрината Донро по отношение на новата външна политика на САЩ, а и самият Тръмп също вече използва това понятие.

Хегсет: "Това е доста умно"

Министърът на отбраната Пит Хегсет вчера също се позова на доктрината Монро пред група новобранци: "Имаше американци, приложили доктрината Монро още през 1823 година. Сега годината вече е 2026-а и президентът Тръмп възстановява доминирането и сплашването в нашето полукълбо. Те ще станат част от това наследство. Това е доста умно." Американските политици отдавна не са използвали толкова често думата "доминиране", колкото в последните дни, отбелязва германската обществена медия.

В самия края на главата за Западното полукълбо в Националната стратегия за сигурност е включено следното изречение: "Трябва да положим всички усилия, за да прогоним чуждестранните фирми, които осъществяват инфраструктурни проекти в региона". Звучи така, като че ли например строителните компании от Европа , които са ангажирани в Латинска Америка, ще се сблъскат с трудности от страна на правителството на Тръмп.

Източник: "Дойче веле"

Ивелин Стоянов
