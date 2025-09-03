"Дворецът" на Орбан: Откъде са парите?

Бащата на унгарския министър-председател Виктор Орбан е предприел мащабно обновяване на едно запустяло имение, за да се превърне то в проект за пример. АРД обяснява, че става дума за бивша собственост на Хабсбургите, отнета от комунистите, след което изпаднала в разруха – имението Хотванпуста.

То се намира на 40 км западно от Будапеща, много близо до родното село на Орбан. Хотванпуста дълго време беше строителен обект – без право на преминаване, включително и на дронове. Но защо?

Любопитният депутат

Междувременно проектът е почти готов, както показват впечатляващите кадри, направени с дронове, пише германската обществена медия. И както информира критичният към правителството портал telex.hu – той представлява обширен имот с луксозни постройки.

Кадрите отвътре са предоставени от независимия депутат Акош Хадхази – известен борец против корупцията, както отбелязва АРД. Неговото видео се ползва с огромен успех във Фейсбук – 1,4 милиона души са поискали да видят как изглежда обстановката у Орбанови.

Имение с басейни

Депутатът разказва, че вратата била отворена. Той приел това като покана да се разходи из градините, парка и край къщата. Очевидно е бързал и кадрите не са особено устойчиви, но се вижда достатъчно – новозасадени фиданки, зеленчукови лехи, голяма розова градина и два елегантни басейна.

Сградата е едноетажна, има две крила, в които навремето са били настанени слугите и добитъка, разказва АРД. Междувременно всичко е грижливо обновено и е превърнато в луксозен замък с голяма зала за хранене с камина и бар, обяснява Хадхази. „Ако това е селскостопанско имение, то аз трябва да съм папата“, пише опозиционерът. А един от потребителите в мрежата дори сравнява имението с Версай. Германската обществена медия пък посочва, че в случая става дума за за послание към народа, изразяващо политически претенции за власт.

„Откъде са парите?“

Лидерът на унгарската опозиция Петер Магяр задава в платформата Х решаващ въпрос: откъде са парите за имението? Неговата партия Тиса от седмици води в проучванията пред управляващата партия на Орбан. А изборите в Унгария са следващата година и Магяр има сериозни шансове за успех. Вярно е, че произхожда от „Системата Орбан“, но той се отрече от нея и превърна борбата срещу корупцията във водеща тема на предизборната си кампания, посочва АРД. Според изчисленията на Магяр, само строителните разходи за Хотванпуста са възлезли на над 30 милиона евро и надали са от печалбите на строителната фирма, собственост на бащата на Орбан, както твърди премиерът.

И Орбанови усещат вече накъде духа вятърът. Обичайно затворени и мълчаливи, този път те реагираха: бащата на премиера – Дьозьо Орбан – даде интервю, в което заяви, че е купил имението през 2011 година, т.е. година преди синът му да дойде на власт и да започне да превръща Унгария в „системата Орбан“.

Имението дълго време е било дадено под аренда на съседа Льоринц Месарош, който при управлението на Орбан се превръща от обикновен занаятчия в свръхбогат олигарх. През неговия имот препускат зебри, бизони и антилопи, предизвикали голям интерес в социалните мрежи. „Нойе Цюрхер Цайтунг“ пък отбелязва, че Месарош е смятан за подставено лице на Орбан и за човек, който управлява парите на премиера.

Орбанови отричат, че е тяхна собственост

Шефът на президентската канцелария Гергей Гуяш от своя страна заявява, че Хотванпуста наистина е проект за пример – по-рано на мястото имало само руини. Бащата на премиера на свой ред се впуска да защитава сина си и казва, че той е „несправедливо обвиняван“.

Самият Орбан казва, цитиран от АРД: „Аз си имам къща в Буда, там живеем с жена ми. Имам и къща в провинцията, какво повече ми трябва?“.

Видеата от скъпия имот обаче разрушават неговата легенда за земен политик, близък до народа. А до изборите има само осем месеца, припомня германската обществена медия.

