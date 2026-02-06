Херо разкри плановете на Ботев Пловдив за селекцията и отсече: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Старши треньорът на Ботев Пловдив Димитър Димитров-Херо даде пресконференция преди първия официален домакински двубой на "канарчетата" за пролетта в Първа лига. Специалистът разкри, че Антоан Конте ще е последното попълнение в зимната селекция, а до споразумение с Шанде няма да се стигне. Опитният наставник се пошегува и заяви, че е дребна душица в сравнение с президента на Локомотив Пловдив Христо Крушарски.

Херо: Шанде има прекалено високи претенции

"Тази година подготовката беше малко по-кратка. Не случихме на време, но това не трябва да служи като оправдание. Изпълнихме задачите. Говоря за тези футболисти, които започнаха и завършиха подготовката. Доволен съм от свършеното и от селекцията. Имаме опции", започна Херо.

"Кажете ми къде има българи, които да влязат и вдигнат нивото? Аз не знам. Ще интегрираме футболисти от нашата школа и ще разчитаме на чужденци, които са по-евтини. На този етап Антоан Конте е последният човек, който ще вземем през зимата. При нас беше наложително да направим селекция. Шанде няма да е част от нашия отбор поради негови неоснователно високи претенции", разкри той.

"Неговите думи изобщо не ги коментирам. Аз съм дребна душичка в сравнение с него. Може би, когато стана президент, тогава ще му отговарям", каза специалистът по адрес на Христо Крушарски.

