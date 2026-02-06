Олимпийският дебютант на България, който мечтае смело в спорт с жестока конкуренция

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Даниел Пешков е един от представителите на българското ски бягане на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Пешков ще вземе участие в три дисциплини – скиатлона (преследване 10+10 км), спринта и отборния спринт, където ще си партнира с другия ни олимпийски ски бегач при мъжете Марио Матиканов. Той и останалите ни ски бегачи ще опитат да се конкурират с най-добрите състезатели в света в спорт, който се слави с жестока конкуренция.

Даниел Пешков е сред дебютантите на тазгодишната Зимна олимпиада

Даниел Пешков е роден пред 2002 година в Сапарева баня в полите на Рила и е един от най-добрите ни ски бегачи в последните години. Носител е на редица титли от държавни първенства по ски бягане и лятно ски бягане с ролкови ски. Сред по-значимите му победи са тези на Балканските купи по ски бягане през 2022 и 2023 година. За свой най-запомнящ старт Даниел определя този от 50-те км на Световното първенство в Тронхайм, където се класира на 51-во място.

Девизът на Пешков е, че „трудните дни градят силните хора”, както споделя в анкета пред Българската федерация по ски. И макар на тазгодишната Олимпиада ски бегачите ни да не се нареждат сред фаворитите за спечелване на медали, Даниел заявява, че целта му е след години да бъде сред най-добрите в света, а дебютът му на Олимпийските игри е стъпка в тази посока.

Родните ни ски бегачи ще участват в скиатлона на 8 февруари в недела от 13:45 часа, на 10 февруари от 10:15 момчетата заедно с Калина Недялкова ще могат да бъдат наблюдавани на спринтовите квалификации, а на 18 февруари Пешков и Матиканов ще бъдат в тандем за квалификациите в отборния спринт. А ето и цялата програма на българските олимпийци за Игрите в Милано/Кортина.

Автор: Кристин Попова

