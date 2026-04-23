Германската икономика: Слаба надежда за скорошно подобрение

Липса на персонал, нарастващи разходи за труд и тежка бюрокрация: настроенията в бранша са песимистични, казва пред германската обществена медия АРД управителят на фирма и председател на гилдията на пекарите на кафе в Германия Андреас Гист.

Германската икономика е под силен натиск

Намаляването на бюрокрацията е една от основните цели на сегашното германско правителство. Друг негов приоритет е укрепването на икономиката, както е записано в коалиционното споразумение за съвместно управление. Наскоро обаче водещите институти за икономически изследвания значително понижиха прогнозите си за текущата година. И федералното правителство вероятно също трябва да приеме, че предвид последиците от войната в Иран икономиката ще расте по-бавно, отколкото се предполагаше досега.

Но външните обстоятелства не са единствената причина, казва шефът на Федералния съюз на германската индустрия Петер Лайбингер в интервю за другата голяма обществена медия в Германия ZDF: „От години сме в ситуация, в която производството се свива, в която германската индустрия – а тя е гръбнакът на германската икономика – е под силен натиск.“

Надежда за пробив и за по-дейно правителство

Както много други представители на икономическите среди, Лайбингер очаква „големия пробив“: „Това, което виждаме, е фрагментарно, но ни е нужно правителство, което да има смелостта да обвърже политическата си съдба с успеха на реформите, и то на цялостна концепция за реформи.“

Структурни реформи, които да направят Германия по-конкурентоспособна. Как точно трябва да изглеждат те, обаче, в икономиката няма по-голямо единодушие, отколкото в политиката.

"Къде е концепцията за икономическия обрат?"

В икономическите среди обаче има единодушие относно премията от 1 000 евро, свободни от данъци - част от мерките на правителството за компенсиране на високите цени, които предприятията вече би трябвало да могат да изплащат на своите служители. Според Кристоф Алхаус, председател на Съюза на малкия и среден бизнес, е „наглост да се лансира такава идея в тези времена“, цитира думите му АРД.

Той настоява работеща концепция от правителството и в тази връзка пита: „Къде е концепцията за икономическия обрат?". Според него коалиционните партньори трябва да се затворят някъде за две седмици, както при избора на папа, и да видим бял дим след като се споразумеят за концепция.

200 000 работни места са застрашени

Пекарът на кафе Гист също е разочарован от федералното правителство. Но не е само лошата конюнктура – има опасения, че това положение застрашава демокрацията, казва той пред АРД.

Междувременно стана ясно, че през първото тримесечие на 2026 г. броят на фалитите на фирми е достигнал нива, невиждани от 2005 г. насам, а за цялата година се очаква те да са рекордни през последните 14 години. Това ще има тежки последици за пазара на труда: оценките на кредитно-застрахователната компания Allianz Trade сочат, че фалитите на предприятия застрашават тази година над 200 000 работни места в Германия, посочва още обществената медия АРД.

Източник: Дойче веле