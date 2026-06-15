„Франция е готова да изиграе пълната си роля": Макрон след мира между САЩ и Иран

Френският президент Еманюел Макрон приветства споразумението, постигнато между Съединените щати и Иран, резултат от дипломатически усилия, към които са допринесли няколко партньори и призова за бързото му и пълно прилагане от всички воюващи страни, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Еманюел Макрон също обещава, че ЕС ще продължи „да предоставя пълната си подкрепа на решителните усилия на ливанските власти за възстановяване на суверенитета на държавата, която е единствената способна да гарантира стабилността и териториалната цялост на Ливан и да отговори на нуждите на народа“, призовавайки за „стабилно и трайно“ прекратяване на огъня .

На какво е готова Франция?

Еманюел Макрон уверява, че международната морска мисия, инициирана от Париж и Лондон, е „готова да подкрепи“ повторното отваряне на Ормузкия проток.

Еманюел Макрон заяви в понеделник, че международната морска мисия, създадена от Франция и Обединеното кралство, е „готова да подкрепи“ повторното отваряне на Ормузкия проток след споразумението, постигнато между Съединените щати и Иран. „Ресурсите са налице и готови за използване “, заяви той в ефира на X, подчертавайки важността на „спешното и безусловно повторно отваряне на Ормузкия проток “ , „без ограничения или такси “ .

Президентът на Франция смята, че споразумението проправя пътя за всеобхватни преговори „в услуга на мира и сигурността“ в Близкия изток. „Франция е готова да изиграе пълната си роля, заедно със своите партньори“, продължи той. ОЩЕ: Официално: Най-после мир с Иран. Отварят Ормузкия проток, петролът поевтиня ударно