Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

След обявяването на мир: Четири държави са готови да отменят санкциите срещу Иран

15 юни 2026, 6:19 часа 198 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След обявяването на мир: Четири държави са готови да отменят санкциите срещу Иран

Великобритания, Франция, Германия и Италия заявиха, че са готови да отменят санкциите срещу Иран в отговор на стъпките, предприети по отношение на ядрената му програма, след като САЩ и Иран обявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на конфликта помежду си, обобщи "Ройтерс". Споразумението, което ще бъде подписано в петък, ще даде старт на 60-дневни преговори относно ядрената програма на Иран. Още: Официално: Най-после мир с Иран. Отварят Ормузкия проток, петролът поевтиня ударно

Иран никога не трябва да придобива ядрено оръжие

Снимка: iStock

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"Иран никога не трябва да придобива ядрено оръжие. Ние сме готови да работим с САЩ, Иран и МААЕ за тази цел", заявяват лидерите на страните в съвместно изявление, като се позовават на ядрената агенция на ООН.

Според високопоставен ирански източник САЩ ще се съгласят да освободят замразени ирански активи на стойност 25 млрд. долара, а Иран ще се съгласи да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие.

Същият източник е казал, че Техеран се е съгласил да запази статуквото в сферата, включително да не обогатява уран и да не разширява ядрените си инсталации до постигането на окончателно споразумение.

Многобройни източници са казали по-рано пред Ройтерс, че проектът за споразумение предвижда отваряне на Ормузкия проток и вдигане на американската блокада, а иранската ядрена програма ще бъде разгледана в рамките на 60-дневен период на допълнителни разговори.

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Мирното споразумение ще бъде подписано на официална церемония в петък в Швейцария.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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