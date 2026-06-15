Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Нетаняху със знак, че ще провали мира с Иран - заради Ливан

15 юни 2026, 7:11 часа 812 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нетаняху със знак, че ще провали мира с Иран - заради Ливан

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е казал на американския президент Доналд Тръмп, че Израел не се смята за обвързан от частта в мирното споразумение с Иран, която е свързана с Ливан. Съгласно споразумението, което първо обяви с публикация в профила си в "Х" пакистанският премиер Шахбаз Шариф, военните действия и в Ливан трябва да бъдат прекратени - Израел напада Южен Ливан и бомбардира иранската столица Бейрут безмилостно, с оправдание, че се бори с ливанската шиитска терористична организация "Хизбула". "Хизбула" е основен съюзник на режима на аятоласите в Иран.

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Според израелски източници, цитирани от Maariv, Израел планира да задържи войските си в Ливан, да продължи операциите срещу "Хизбула" и да отговаря на атаки, ако е необходимо.

Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп увери, че "Биби" е съгласен с мирното споразумение за Иран, предаде The Wall Street Journal. Припомняме, че Международният наказателен съд в Хага издаде отдавна заповед за ареста на Нетаняху - заради военни престъпления и по-специално защото използва глада като оръжие в Ивицата Газа. Но Доналд Тръмп настоява, че мирното споразумение ще бъде от полза за Израел, защото "Иран не може да има ядрено оръжие при никакви обстоятелства".

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А междувременно Тръмп посети ММА боевете, организирани на моравата пред Белия дом - де факто "подарък" за рождения му ден:

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Ливан Хизбула война Израел война Иран мир Иран
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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