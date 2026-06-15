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Проф. Чуков: САЩ и Иран тълкуват мирното споразумение по свой начин

15 юни 2026, 7:52 часа 179 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Проф. Чуков: САЩ и Иран тълкуват мирното споразумение по свой начин

„Към момента имаме една съвместна американо-иранско-пакистанска декларация, която гласи, че споразумение вече е постигнато. Сделката е била сключена. Но към днешна дата никой не знае точния текст”, коментира в "Здравей, България" по Нова телевизия проф. Владимир Чуков, като отбеляза, че има текстове, които и двете страни тълкуват по свой начин.

Той даде пример с отварянето на Ормузкия проток, за който президентът Тръмп казва, че от петък, в момента, в който бъде официално подписан този меморандум, Ормузкият проток ще бъде отворен, но от иранска страна казват, че това ще стане след около месец, тъй като има мини и подготовка.

По думите му Доналд Тръмп настоява, че в момента, в който Иран отвори Ормузкия проток, американците автоматично ще вдигнат и своята блокада.

Лабиринтът

„Тук става въпрос за лабиринт, за последователност от действия, при които не е много ясно дали другата страна ще успее да спази и реализира поетите ангажименти. Същият въпрос стои и при деблокирането на замразените ирански средства. Също така и при вдигането на санкциите — дали то ще бъде тотално, дали ще бъде частично, какви ще бъдат стъпките. Всичко това е оставено за по-късен етап”, обясни професор Чуков.

Още по-важен, според него е въпросът, с иранското ядрено досие. „Там до последния момент е имало остъпки от едната страна и от другата страна. Не е много ясно дали след тези 60 дни, предвидени за спазване на примирието, ще се стигне до нещо по-конкретно”, коментира той. ОЩЕ: Този път наистина: ЕС планира да предприеме мерки срещу Русия

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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