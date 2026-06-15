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Катар приветства мирната сделка с Иран

15 юни 2026, 6:11 часа 353 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Катар приветства мирната сделка с Иран

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани, който заедно с Пакистан изпълняваше ролята на посредник, приветства споразумението между САЩ и Иран, пише BBC. "Изказваме благодарност на нашите братя от Ислямска република Пакистан", написа шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани в X. Официално: Най-после мир с Иран. Отварят Ормузкия проток, петролът поевтиня ударно

Позитивен и конструктивен дух

Снимка: Getty images

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"Надяваме се всички страни да се включат в предстоящите преговори с позитивен и конструктивен дух, което ще спомогне за укрепването на този напредък и за по-нататъшното му развитие", посочи премиерът.П

Проектът за споразумение предвижда отваряне на Ормузкия проток и вдигане на американската блокада, а иранската ядрена програма ще бъде разгледана в рамките на 60-дневен период на допълнителни разговори. Мирното споразумение ще бъде подписано на официална церемония в петък в Швейцария.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение, съобщи Ройтерс. По-рано договореността беше оповестена от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Потвърждението на Тръмп дойде по традиционния начин - в социалната му мрежа Truth Social, а Шариф обяви новината в официалната си страница в "Х". В Truth Social Тръмп написа, че споразумението е завършено. Мирното споразумение ще бъде подписано на официална церемония в петък (19 юни) в Швейцария, заяви пакистанският премиер.

Засега конкретните условия на споразумението не са известни. Шариф каза, че то предвижда "незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан". Интересен щрих - Техеран е изчакал да мине полунощ и да стане понеделник местно време, за да няма подпис на рождения ден на Тръмп. Президентът на САЩ стана на 80 години на 14 юни. Иранската държавна телевизия обяви споразумението, но с акцент как САЩ били принудени да го подпишат.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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