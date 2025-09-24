Заради изкуствения интелект: Вече нито една подводница не може да се изплъзне на Китай?

Открай време част от инструментариума на психологическата война е да се подчертава собственото превъзходство чрез технологични иновации и едновременно да се внушава, че противниците са безсилни. Точно в този контекст трябва да се разглежда и съобщението, публикувано от South China Morning Post.

Вестникът, излизащ в Хонконг, пише, че китайски екип е разработил система за изкуствен интелект, която трябва да намали само до пет процента шансовете на съвременните подводници да останат незабелязани.

Изкуственият интелект променя правилата на играта

Според проучване, публикувано в специализираното списание Electronics Optics & Control, за първи път изкуствен интелект (ИИ) може да анализира едновременно и в реално време измервателни данни от различни източници: от сонарни буйове и подводни микрофони до температура и соленост на водата - и да създаде динамична карта на подводната среда.

ИИ може да реагира гъвкаво и на контрамерки като зигзагообразни маневри, изстрелване на фалшиви цели или дронове. В компютърни симулации системата успешно локализира целта в около 95 процента от случаите. Това би поставило под въпрос доказаните методи за маскировка и отбрана на подводници.

Важен напредък е и фактът, че изкуственият интелект превръща всички тези сложни данни в прости и ясни препоръки за действие за хората. Това помага на военните да взимат бързо правилни решения дори в стресови ситуации.

Разработчиците искат в бъдещите версии системата за изкуствен интелект да работи в тясно сътрудничество с ята от дронове, кораби и автономни подводни роботи. По този начин ще се създаде триизмерна, самообучаваща се мрежа за откриване на подводници, адаптираща се към все по-сложни стратегии за противодействие и "претърсваща" океана в реално време.

Стратегическата дилема на световните сили

Ако всичко това стане, една от основните опори на досегашните отбранителни стратегии ще бъде сериозно застрашена. Трите стълба на ядреното възпиране, наричани още "ядрена триада", се състоят от междуконтинентални балистични ракети (ICBM), стратегически бомбардировачи и балистични ракети, изстрелвани от подводници (SLBM).

Тези три системи са проектирани така, че да възпрат потенциалния нападател пръв да извърши ядрен удар, тъй като гарантират способността за надеждна реакция. Сега обаче може да настъпи несигурност за всички флотилии, разчитали до момента на стратегическата игра на криеница на ядрени подводници.

Тайван като стратегическа цел

Военната тактика обаче включва не само възпиране, но и психологическа война. Новини като тази имат за цел да затвърдят стратегическото превъзходство на Китай в общественото съзнание. В последно време Китай демонстрира присъствието си в стратегически важни морски райони като Тайванския проток, Южнокитайско и Източнокитайско море.

Тайван е от особено стратегическо значение за китайската подводна флота, тъй като досега китайските подводници от базите Юлин и Ялонг в южната част на остров Хайнан трябваше да стартират от плитко. Така те лесно биха могли да бъдат засечени от сензорите и разузнавателните системи на противника.

Ако обаче Китай може да контролира достъпа до открития Тихи океан, например чрез Тайван и околните острови, китайските подводници биха имали директен изход към дълбоките води и биха могли да бъдат използвани по-убедително като платформи за ответен ядрен удар.

Ето защо през последните години Китай значително укрепи военноморските си сили, оборудва стратегически важни морски райони с радари, сонари и вериги от буйове и се опитва да сплаши съседните държави с големи военноморски маневри.

Игра на котка и мишка под водата

Въпреки че Китай постига значителен напредък в областта на изкуствения интелект, западните военни експерти се съмняват, че новата система за борба с подводници представлява заплаха за глобалните отбранителни стратегии.

В интервю за ДВ професор Пол Шмит, американски експерт по стратегическа и оперативна военноморска война, потвърждава, че изкуственият интелект прави лова на подводници по-успешен, като анализира големи количества данни от различни сензори и подпомага хората, вземащи решенията. Подводната среда обаче е изключително сложна, поради което реализацията на новата система остава трудна. Идеята за напълно свързана и интегрирана система, управлявана от ИИ, е интересна цел за бъдещето, но в момента изглежда прекалено оптимистична, казва Шмит.

Динамиката на морското въоръжаване винаги е игра на "котка и мишка" с неясен изход, казват и германските експерти по сигурността. Именно затова морските техники за атака и отбрана трябва да се развиват също толкова динамично.

Световното съотношение на силите под вода

Китай разполага с най-голямата флота от 105 подводници, следван от Северна Корея (90), САЩ (74) и Русия (62). Решаващо значение за стратегическата конкуренция обаче имат преди всичко модерните атомни подводници, оборудвани с балистични ракети (SSBN).

Съединените щати притежават най-голямата и най-модерна флота с около 14 такива подводници от клас "Охайо" и над 50 модерни нападателни подводници. Русия следва с около 16 стратегически подводници и много други ядрени нападателни подводници, както и такива, които носят крилати ракети. Китай бързо разширява флотата си с най-малко шест подводници от клас "Джин" и една от клас "Ся", както и с няколко нови типа. Великобритания и Франция осигуряват стратегическата си сигурност с по четири подводници от класовете "Вангард" и "Триумфант", както и с допълнителни атомни подводници за преследване.

Броят на конвенционалните подводници в Европа и Азия расте

Германия залага на модерни дизелово-електрически подводници и играе водеща роля в конвенционалната област, но не разполага с ядрени плавателни съдове. Други значими сили в рамките на НАТО са Италия, Испания, Норвегия, Швеция, Нидерландия, Канада и Турция, които залагат на доказалата се конвенционална технология.

Извън НАТО Индия с подводниците "Арихант" и Израел с подводниците "Долфин" също разполагат със сериозна подводна мощ.

Източник: Дойче веле