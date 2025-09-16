Програма "Орка": Полша ще купува подводници

Полският премиер Доналд Туск обяви, че правителството ще вземе решение за покупката на подводници още тази седмица, като първата сделка ще бъде финализирана до края на годината, съобщи Ройтерс.

"Ще дадем началото на програмата "Орка". Кабинетът ще приеме резолюция, с която се ангажира с придобиването на подводници до края на годината. Офертите вече са разгледани и предстои да изберем кой ще бъде нашият партньор по този проект", заяви Туск пред журналисти.

