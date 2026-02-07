Докато Путин е прикован в Украйна, заплаха за Германия няма: Изходът от войната ще определи съдбата на Европа

Руската заплаха за източния фланг на НАТО ще се засили при спиране на огъня в Украйна. Това каза председателят на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер. "Докато Украйна брани Европа, заплахата не е толкова голяма", каза дипломатът в интервю, публикувано днес от изданието "Тагесшпигел". Докато армията на Владимир Путин е прикована в Украйна, Русия "губи по хиляди войници на седмица", каза още дипломатът, цитиран от ДПА.

Щом в Украйна настъпи примирие, обстановката ще се промени, отбеляза Ишингер. "Тогава Путин ще може спокойно да продължи с превъоръжаването си и заплахата за източния фланг на НАТО ще се засили", добави той.

Независимо от това германският експерт подчерта, че най-важното е на кръвопролитието в Украйна да бъде сложен край час по-скоро. "Няма нищо друго, което да желая повече на народа на Украйна. Но руската заплаха за нас, германците, ще се засили, ако евентуално спиране на огъня не бъде придружено от внушително намаляване на (военния потенциал), струпан в западните военни окръзи на Русия", каза Ишингер.

Да се случи това обаче е малко вероятно. "И именно по тази причина няма как само заради това, че има примирие, да седнем спокойно и да си отдъхнем", допълни той.

Изходът от войната в Украйна е "пар екселанс въпрос, засягащ съдбата на Германия и Европа", смята Ишингер, който подчерта, че днес Киев брани цяла Европа, а не само собствените си територии.

