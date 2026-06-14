Жалко! Сърбия спря победния поход на България във волейболната Лига на нациите

Мъжкият национален отбор по волейбол на България отстъпи на Сърбия в последния си мач от първата седмица на Лигата на нациите. "Лъвовете" загубиха с 0:3 (28:30, 22:25, 23:25) от сръбския тим и приключва участието си в Бразилия с баланс от две победи и две загуби. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини показаха добри моменти през първата седмица на турнира, но изглеждаха уморени в двубоя срещу Сърбия и не успяха да се противопоставят, въпреки че държаха близка дистанция в точките и в трите гейма.

България отстъпи на Сърбия и си тръгна с две победи и две загуби от Бразилия

След като в първите минути двата отбора си размениха серии от по три точки, последва дълго гонене. Александър Николов отново беше оръдието, което изстрелваше България напред. За съжаление имахме възможност първи да затворим гейма. Тогава Алекс се нагърби буквално с всичко – начален удар, блокада и атака. Имахме три геймбола, които не успяхме да вземем. При 28:28 сърбите направиха три поредни точки и спечелиха.

Във втората част съперникът започна по-убедително. Първият по-сериозен аванс на Сърбия беше при 8:5. С много постоянство и серия от четири поредни точки обърнахме резултата до 14:13. Тогава обаче дойде отговорът на Сърбия – 18:14. „Плавите“ не ни оставиха никакви шансове до края на гейма, а нашият треньор Джанлоренцо Бленджини започна да прави смени. Излезе дори абсолютният титуляр като разпределител Симеон Николов.

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В третата част Бленджини опита „шокова терапия“ и съвсем промени състава. Все вече минути получаваха Жасмин Величков и Денислав Бърдаров. Тактика на италианския специалист успя. България съживи играта и надеждите си. Поведохме с 5:2, а после с 8:4. Но за жалост слабостите от предишните части се възвърнаха в тима ни. Сърбия изравни за 11:11. Въпреки това българите се стегнаха отново и дръпнаха с 15:12. Отново дадохме шанс на съперника да изравни и това се случи при 19:19. Започна размяна на точки, която не беше в наша полза. Първият мачбол спасихме при 22:24, но при втория не ни оставиха шанс.

Така България записа две победи в първия турнир – срещу Аржентина и Иран, както и две поражения - срещу Белгия и Сърбия.

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