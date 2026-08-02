Алекс Николов е №1 в Лигата на нациите! Никой от финалистите не успя да победи българина

Голямата звезда на България във волейбола Александър Николов оглави поредно класиране. Въпреки че националният ни отбор не успя да се класира за финалния етап на тазгодишното издание на Лигата на нациите, родният ас завърши кампанията като най-добът реализатор. В груповата фаза по-големият син на легендата Владо Николов отбеляза 278 точки, които се оказаха достатъчни, за да остане на върха до самия край на турнира.

Алекс Николов е най-добър реализатор и нападател в Лигата на нациите 2026

Лидерската позиция на Николов бе под въпрос по време на мача за третото място между Словения и Япония. Словенецът Ник Муянович бе единственият волейболист, който можеше да свали българина от върха. Той изоставаше с 25 точки от Николов и направи всичко по силите си, за да ги навакса. Въпреки това само една точка не му достигна до това да се изравни със звездата на "лъвовете". Муянович реализира 24 точки при победата на Словения над Япония с 3:1 и завърши втори в реализаторската листа. Трети е Фере Регерс от Белгия с 268 точки.

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Още преди изиграването на големия финал между Полша и САЩ стана ясно, че Алекс Николов ще остане първи, тъй като нито един от представителите на двата тима нямаше шанс да го настигне. Освен че завърши кампанията с титлата "Реализатор №1", българинът бе обявен и за най-ефективен нападател в турнира. Той отбеляза общо 247 точки от атака и бе със забележителен показател на успеваемост от 53,93%.

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