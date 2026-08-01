Големият финал в Лигата на нациите е ясен! Ето кои два отбора ще спорят за титлата

Големият финал на тазгодишното издание на волейболната Лига на нациите е ясен! Както е известно, осем участници продължиха към финалите на турнира, а националният отбор на България остана на 9-о място, което не дава прави на класиране. В решителния етап участваха домакините от Китай, Япония, Полша, Словения, Италия, САЩ, Турция и Украйна. Две седмици по-късно вече е ясно кои два тима ще спорят за титлата. Това са отборите на Полша и САЩ.

САЩ и Полша ще спорят за титлата в Нинбо

Защитаващият титлата си отбор на Полша спечели с 3:0 (25:16, 25:19, 25:17) срещу Словения. Поляците, водени от отбелязалия шест аса Вилфредо Леон, нямаха конкуренция в първия гейм и го спечелиха на 16. Картинката се повтори във втория и шампионите поведоха с 3:0, но този път съперниците им намериха сили за отговор и изравниха. Това обаче бе временна пречка за поляците, които получиха пет геймбола и реализираха първия с блокада на Бартоломей Лемански. Полша започна третия гейм със серия от четири точки, две от които на сервис на Леон, а доминацията премина и през две поредни блокади на Артур Шалпук за мачпойнт. Той бе реализиран на атака на Лемански и частта завърши 25:17.

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Така шампионите от 2025 и 2023 ще срещнат на големия финал отбора на САЩ. В другия 1/2-финал янките се наложиха с 3:2 (25:19, 23:25, 20:25, 25:19, 15:13) над Япония. Вторият полуфинал бе равностоен и завърши с тайбрек, в който американците получиха два мачбола при 14:12. Итън Чемплин изпрати сервис в мрежата от първия опит, но вторият бе реализиран от Матю Андерсън и САЩ се класира за четвърти път на финал. Предните три бяха загубени, включително от Полша през 2023.

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