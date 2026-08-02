Кабинетът "Радев":

Рекордна титла за Полша в Лигата на нациите след бой над САЩ! Исторически успех и за бронзовите медалисти

02 август 2026, 17:28 часа 838 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на Volleyball Nations League
Рекордна титла за Полша в Лигата на нациите след бой над САЩ! Исторически успех и за бронзовите медалисти

Националният отбор на Полша успешно защити титлата си от волейболната Лига на нациите! Лидерът в световната ранглиста се наложи върху състава на САЩ с 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) на финала, игран в Нинбо, Китай. По този начин поляците вдигнаха титлата за рекорден трети път и втори пореден след миналогодишния триумф. От своя страна, САЩ за четвърти път се препъва на последното стъпало в турнира след сребърните отличия от 2019, 2022 и 2023 година.

Полша защити титлата си в Лигата на нациите

Поляците спечелиха първия гейм, като опонентите им изостанаха с две точки при 19:21, но не успяха да съкратят повече пасива си. Във втората част след равенство 12:12, американците първоначално повеждаха неколкократно и най-големият им аванс беше четири точки при 17:13, преди европейския тим да сътвори обрат до 21:20, но в крайна сметка да допусне изравняване в общия резултат. В третия гейм първото най-сериозно откъсване беше при 19:15 за Полша, но в крайна сметка се стигна до равенство 25:25, а тогава САЩ взе две поредни точки и поведе с 2:1 гейма.

ОЩЕ: Алекс Николов е №1 в Лигата на нациите! Никой от финалистите не успя да победи българина

Полски национален отбор по волейбол

Американците отново бяха в ролята на догонващ през цялата четвърта част, но в най-важния момент сътвориха обрат, за да вземат аванс от 20:19, което предизвика таймаут от страна на наставника на Полша Никола Гърбич. Прекъсването оказа влияние върху играта, а поляците успяха да пратят срещата в решаващ пети гейм. В него тимът на Полша пръв успя да вземе аванс от две точки, повеждайки с 8:6. До края на финала действащите шампиони взеха 5 поредни точки и натрупаха преднина от 13:7, а американците нямаха сили да ги догонят. С мачбол за Полша при 14:10 американците пратиха топката в аут и така двубоят приключи.

Исторически успех и за Словения 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

С успеха си в мача за третото място отборът на Словения спечели първия си медал от Лигата на нациите, надигравайки Япония с 3:1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22), спирайки азиатците по пътя им към трети медал от надпреварата. Европейският отбор направи повече непредизвикани грешки от съперника си в мача, 33 срещу 23, но компенсира за това със силно нападение с 62-52 успешни атаки, както и с по-добра игра в защита с 10 срещу 5 успешни блокади. Ник Муянович с 24 точки и Рок Можич с 23 поведоха Словения към успеха, докато опитният Ян Козамерник се включи с 10 точки. Централният блокировач Ран Такахаши беше най-резултатен за Япония с 20 точки, докато диагоналът Юджи Нишида завърши с 10.

ОЩЕ: Крайно класиране на България във волейболната Лига на нациите 2026

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лига на нациите по волейбол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес