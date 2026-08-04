Русия се завръща във волейболната Лига на нациите, България освобождава едно от местата

Русия се завръща във Волейболната лига на нациите след шестгодишно отсъствие. Международната федерация по волейбол (FIVB) официално потвърди, че мъжкият и женският национален отбор на страната ще участват в изданието през 2027 година. Руските тимове получават право на участие като най-високо класираните в световната ранглиста отбори, които до момента не са си осигурили място в турнира. За да бъдат включени всички класирали се състави, само през 2027 година Лигата на нациите ще бъде разширена от 18 на 19 участници при двата пола.

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При мъжете във VNL влизат Русия и Финландия, а последният в турнира през 2026 година Канада отпада. При жените новите участници са Русия и Словения, докато България напуска надпреварата след слабото си представяне през сезона. Така завръщането на Русия не е пряката причина за отпадането на българския тим – допълнителното 19-о място позволява на рускините да бъдат включени, без Словения да загуби спечелената си квота.

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FIVB съобщи още, че съвместно с Международната агенция за тестване ще бъде изготвена специална антидопингова програма за руските състезатели. Мъжкият национален отбор на Русия обаче няма да участва на Световното първенство през 2027 година в Полша. Руската федерация доброволно се е отказала от турнира, като посочи съображения за сигурност. Все още се обсъжда евентуалното участие на женския състав на Мондиала в САЩ и Канада.

Русия за последно игра в Лигата на нациите през 2021 година. Отборите на страната бяха отстранени от международните състезания през 2022-ра след руската инвазия в Украйна.

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