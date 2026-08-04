Кабинетът "Радев":

Русия се завръща във волейболната Лига на нациите, България освобождава едно от местата

04 август 2026, 20:29 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Русия се завръща във волейболната Лига на нациите, България освобождава едно от местата

Русия се завръща във Волейболната лига на нациите след шестгодишно отсъствие. Международната федерация по волейбол (FIVB) официално потвърди, че мъжкият и женският национален отбор на страната ще участват в изданието през 2027 година. Руските тимове получават право на участие като най-високо класираните в световната ранглиста отбори, които до момента не са си осигурили място в турнира. За да бъдат включени всички класирали се състави, само през 2027 година Лигата на нациите ще бъде разширена от 18 на 19 участници при двата пола. 

6 години по-късно: Русия отново ще играе в Лигата на нациите

При мъжете във VNL влизат Русия и Финландия, а последният в турнира през 2026 година Канада отпада. При жените новите участници са Русия и Словения, докато България напуска надпреварата след слабото си представяне през сезона. Така завръщането на Русия не е пряката причина за отпадането на българския тим – допълнителното 19-о място позволява на рускините да бъдат включени, без Словения да загуби спечелената си квота.

Още: Рекордна титла за Полша в Лигата на нациите след бой над САЩ! Исторически успех и за бронзовите медалисти

национален отбор по волейбол жени

FIVB съобщи още, че съвместно с Международната агенция за тестване ще бъде изготвена специална антидопингова програма за руските състезатели. Мъжкият национален отбор на Русия обаче няма да участва на Световното първенство през 2027 година в Полша. Руската федерация доброволно се е отказала от турнира, като посочи съображения за сигурност. Все още се обсъжда евентуалното участие на женския състав на Мондиала в САЩ и Канада.

Русия за последно игра в Лигата на нациите през 2021 година. Отборите на страната бяха отстранени от международните състезания през 2022-ра след руската инвазия в Украйна.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Алекс Николов е №1 в Лигата на нациите! Никой от финалистите не успя да победи българина

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия FIVB Лига на нациите по волейбол
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес