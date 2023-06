Япония не даде гейм на България в Лигата на нациите (ВИДЕО)

Двубоят започна равностойно, но при 7:7 японците направиха четири поредни точки и до края не изпуснаха инициативата, печелейки с 25:22. Втората част се разви по идентичен начин и тимът отстъпи с 21:25.

В третия гейм сервисът на българите потръгна и съставът имаше геймбол при 24:23, но японците запазиха хладнокръвие, взеха следващите две точки и получиха мачбол, който реализираха и спечелиха двубоя.

След срещите от първия етап на Лигата на нациите България има една победа и три загуби и с 5 точки заема осмо място в класирането. Япония е лидер в таблицата с пълен актив.

За България най-резултатен в мача бе Александър Николов с 23 точки, Аспарух Аспарухов добави 8. Състав на България: Георги Сеганов, Димитър Димитров, Мартин Атанасов, Александър Николов, Николай Колев, Алекс Грозданов, либеро - Симеон Добрев (Мартин Божилов-либеро, Николай Пенчев, Денис Карягин, Илия Петков).

По-рано България отстъпи на Полша в оспорвана 5-геймова битка.

