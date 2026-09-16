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"Аз съм си от ЦСКА, но не всички можем да работим в любимия клуб"

16 септември 2026, 22:23 часа 605 прочитания 0 коментара

Любослав Пенев направи любопитно признание след загубата на Локомотив София с 0:2 от ЦСКА в отложения мач от шестия кръг на efbet Лига. Макар в момента да е начело на "железничарите", Ел Голеадор откровено заяви своята връзка с "армейците" и призна, че именно от ЦСКА е започнал футболната му кариера. Думите му идват след двубой, в който Пенев получи специално отношение от феновете на ЦСКА, за което самият той им благодари.

Любо Пенев със силни думи за ЦСКА - благодари и на феновете на "червените"

"За никого не е тайна, че от дете съм от ЦСКА. От там съм тръгнал. После и в чужбина. Аз съм си от ЦСКА, но не всички можем да работим в любимия клуб. Така е и с други треньори", заяви Пенев след срещата.

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Любослав Пенев

Треньорът подчерта, че въпреки привързаността си към "червените", е доволен от работата си в Локомотив София и от подкрепата, която получава от ръководството. "Доволен съм от работата, която имам и от подкрепата на ръководството. Играем добре. Убеден съм. Не искам да си слагам медали, но всички отбори, които съм водил, са постигнали много добри резултати. И тук ще дойдат", допълни специалистът.

Пенев обърна внимание и на отношението на привържениците на ЦСКА към него по време на двубоя. "Искам специално да похваля феновете на ЦСКА за това специално отношение и подкрепа към мен. Също така и нашите фенове, които бяха с нас. Футболистите имат нужда от тази подкрепа. Браво! Само така. Победите ще дойдат. Няма да навеждаме глава и продължаваме напред."

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ЦСКА Любослав Пенев Локомотив София
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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