"Недопустимо, излязохме да се разхождаме, няма да се повтори! Ще излезем на кръв срещу Полша"

Лидерът на националния отбор по волейбол Александър Николов бе изключително критичен за представянето на "лъвовете" в началото на двубоя срещу Израел. Националите загубиха първата част и трябваше да правят обрат, като един спорен момент във втория гейм запали мача и вдъхнови Николов и компания да покажат друго лице. Алекс обеща, че това представяне на "лъвовете" от началото няма да се повтори, като смята, че отборът ще излезе "на кръв" срещу Полша.

Алекс Николов: Заслужено си усложнихме мача, но и заслужено обърнахме

"Абсолютно недопустимо и няма да се повтори, но важното е, че спечелихме трите точки. Благодаря на Израел, че запали мача, за да ги победим както си трябва. Не излязохме да се борим срещу отбор, който е добър и има качества. Излязохме да се разхождаме и това е недопустимо, и пак повтарям, няма да се повтори. Заслужено загубихме първия гейм, заслужено си усложнихме мача, но и заслужено обърнахме", започна Алекс.

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"Видя се най-накрая истинското лице на нашия отбор. Сега, вече като го отключихме от ковчега, да го покажем и в следващия мач. Сега идва най-важния мач - този срещу Полша. Може би ни тежи това, че сме домакини, не сме свикнали да играем пред залата. Не ми се говори защо не се получаваше, а защо отсега ще ни се получава.

Аз съм сигурен, че нашият отбор ще излезе на кръв и ще покаже това лице от последните два гейма с Израел. Дали ще ни стигнат техническите умения, предстои да разберем, но аз съм вдъхновен и смятам, че ще се сборим с отбора на Полша", завърши Николов.

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