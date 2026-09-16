България - Полша: Кога и къде да гледаме голямото дерби на ЕвроВолей 2026

Българският национален отбор по волейбол се изправя срещу един от най-сериозните си съперници на ЕвроВолей 2026. "Лъвовете" ще премерят сили с действащия европейски шампион Полша в последния си мач от груповата фаза, а двубоят обещава да бъде един от големите спектакли в София. Срещата ще се проведе пред българска публика в "Арена 8888", където националите вече изиграха първите си двубои от турнира.

Полша - България: Дата, начален час и ТВ

Голямото дерби между Полша и България е на 16 септември, сряда. Двата отбора ще излязат на игрището в "Арена 8888" в София, като началният час на срещата е 19:00 часа българско време. Специалното студио преди двубоя започва още в 18:00 часа.

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Мачът е особено важен за крайното подреждане в група B, в която България играе пред собствената си публика. Полша влиза в срещата като действащ европейски шампион, а българският състав има амбицията да завърши груповата фаза с възможно най-силно представяне.

Коя телевизия ще излъчи мача

Дербито между Полша и България ще бъде излъчено пряко по bTV Action, както и онлайн в платформата VOYO. Това е вторият двубой на "лъвовете" от груповата фаза, който попада в програмата на bTV Media Group след срещата с Израел.

За българския национален отбор това е и последният мач от груповата фаза в София. След него ще стане ясно окончателното класиране в група B и съперникът на България в елиминационната фаза на ЕвроВолей 2026.

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