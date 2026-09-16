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Настоявам да се държите с мен като с бебе: Допамин за днес

16 септември 2026, 22:30 часа 541 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Настоявам да се държите с мен като с бебе: Допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Как дете приспа 10 кучета, прасе, 2 котки и петел: Допамин за днес

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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