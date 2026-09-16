Настоявам да се държите с мен като с бебе: Допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Как дете приспа 10 кучета, прасе, 2 котки и петел: Допамин за днес
Good Morning from the Golden Retriever Channel. When pupper runs out of legs, this double decker carriage has a rest spot. Great location too 👍 #cutenessOVERLOAD #cuteanimals— Golden Retriever Channel (@GoldretrieverUS) February 20, 2023
(Theretrieversgram IG via LeoniBrowne TT) pic.twitter.com/6Xzhk1hXPa
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